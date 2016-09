Vetamet põhjendab seakatku kordusproovist keeldumist (1)

Saaremaalt surnuna leitud metsseakorjuste proovid on saadetud teiste seas küll referentlaboratooriumisse, nagu Saaremaa jahimehed nõudsid, kuid mitte eesmärgiga saada kinnitust positiivsele tulemusele.

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja sõnul on Hispaanias tehtava uuringu eesmärk saada ülevaadet haiguse epidemioloogiast Eestis, infot viiruse iseloomu ja geneetika kohta.

Martin Altraja sõnul saatis Saarte Jahimeeste Selts Veterinaar- ja Toiduametile avaliku pöördumise sooviga saata Saaremaalt leitud metsseakorjuse proov, mis osutus PCR-meetodiga uurides seakatkule positiivseks, Hispaanias asuvasse Euroopa Liidu referentlaboratooriumisse täiendavale uuringule.

Möödunud reedel, 9. septembril saatis VTA Saarte Jahimeeste seltsile vastuskirja, et proovi analüüsimisel saadud positiivne tulemus on saadud nõuetekohase analüüsimise tulemusena ning seega ei vaja see täiendavat kinnitust. Alljärgnevalt täpsem selgitus meetodi usaldusväärsuse ja protseduuride kohta.

“PCR meetod on tunnustatud ja akrediteeritud meetod haiguse tuvastamiseks. PCR meetodi usaldusväärsus on tagatud kontrollitud ja süsteemse katsetegevusega, mis hõlmab nii igapäevaseid laborisiseseid kvaliteedikontrolliprotseduure kui ka regulaarset välist kvaliteedikontrolli, mis hõlmab iga-aastastes võrdluskatsetes osalemist ja kokkulangevate tulemuste saamist,” teatas Altraja.