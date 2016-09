JUHTKIRI: Parem karta kui…

Merepäästjate abi on tänavu vajanud poolsada Saaremaa vetes hätta sattunud inimest, kellest üht päästa paraku ei õnnestunud. Tõsi, vahel juhtub õnnetusi ka siis, kui kõik ettevaatusabinõud on tarvitusele võetud.

Vahel aga kiputakse merele minnes seal varitsevaid ohtusid alahindama, omaenda võimeid ja oskusi aga ülehindama. Et “Mis minuga ikka juhtuda saab? Pole ju seni midagi juhtunud!”.

On neid, kes peavad end juba vanaks merekaruks, kuigi kogemusi napib. Ja paraku on ka kogenud merelkäijaid, kes päästevesti liiga ebamugavaks peavad, et see selga tõmmata. Sellest, et päästevest on paadis olemas, ei piisa. Tundugu vest pealegi ebamugav, ometi tuleb see selga panna – kui juhtub õnnetus, ei pruugi selleks enam aega jätkuda.

Läbi tasub mõelda kindlasti ka see, kuidas võimalikust õnnetusest teavitada ja abi kutsuda. Merevees märjaks saanud telefonist hädaolukorras abi ei ole. Küll aga sellisest, mis on igaks juhuks veekindlasse pakendisse pandud.