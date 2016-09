Kordusproov tehakse, kuid mitte jahimeeste palvel

Saaremaalt leitud metsseakorjuste proovid on saadetud küll referentlaboratooriumisse, nagu Saaremaa jahimehed nõudsid, kuid mitte eesmärgiga saada kinnitust positiivsele tulemusele.

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja sõnul on Hispaanias tehtava uuringu eesmärk saada ülevaadet haiguse epidemioloogiast Eestis, infot viiruse iseloomu ja geneetika kohta.

Möödunud reedel saatis VTA Saarte jahimeeste seltsile vastuse, et proovi analüüsimisel saadud positiivne tulemus on saadud nõuetekohase analüüsimise tulemusena ning seega ei vaja see täiendavat kinnitust.

Altraja sõnul on Sakla farmi seakatku põhjuste avalikustamine seoses hüvitamisotsusega. See, kas taudikahjud hüvitatakse või mitte, sõltub nendest samadest põhjustest, mis VTA hinnangul võisid olla kõige tõenäolisemaks farmi jõudmise viisiks.

“Taotlust taudikahjude hüvitamiseks on farmi omanik korduvalt tagasi võtnud ja uuesti esitanud ja seetõttu on VTAl seaduse järgi rohkem aega hüvitamise taotlusele vastata,” lausus ta.

Sakla farmi omanik Raul Maripuu sõnas, et taotlust on esitatud kaks korda, kuna esimest oli vaja parandada. “See ei ole igapäevane tegevus ja esimesel katsel ei osanud taotlust korrektselt esitada. Esialgu saime aru ka, et taotlus tuleb esitada 10 päeva jooksul, mis pani ka kiirustama,” lisas ta.

Jahimehed ei taha uskuda

Saaremaa jahimehed ei taha uskuda, et Aafrika seakatk on jõudnud ka metsadesse, sest katku nakatunud Sakla seafarmi lähedalt leitud kahel metsseakorjusel avastati veterinaar- ja toiduameti väitel küll katk, kuid kolme nädala möödudes ei ole avastatud enam ühtki katkujuhtumit.

Kolm nädalat on möödas sellest, kui Sakla farmis avastati Aafrika seakatk ja kõik loomad hukati, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

Umbes samal ajal leiti ka Saaremaa metsadest kaks seakorjust, millelt võetud katkuproovid osutusid Tartu laboris positiivseteks.

Pärast seda pole aga Saaremaal kütitud ja metsast leitud lõpnud metssigadel ligi kolme nädala jooksul tuvastatud ühtegi positiivset seakatkuproovi.

VTA loomatervishoiu osakonna juhataja Maarja Kristiani sõnul saab ta aga 100-protsendiliselt kinnitada, et Saaremaa metsades on Aafrika seakatk. “Meil on Saaremaal kaks metssea positiivset leidu ja meil on Saaremaal kodusigade positiivne taudikolle,” ütles ta. Saaremaa jahimehed seda juttu ei usu.

Uudistetoimetus/ERR