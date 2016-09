LUGEJA KIRI: Kõik tuleb ringiga tagasi

Ehe näide sellest, kuidas küla koerale, nii koer külale. Kuressaare linnas elab üks vanem meesterahvas, Enn Arnus. Igal hommikul ja õhtul juba 25 aastat toidab tema ühte kajakat ja kindlaid kasse. Härra rääkis, et see isane kajakas on olnud siin juba 25 aastat ja tema toidab lindu igal aastal.

Mees tunneb ta iga katuse peal ära ja linnuke ka võlgu ei jää. Kui ikka härra linna vahel jalutab, siis tunneb linnuke temagi ära. Igal hommikul on lind teda maja katusel ilusa lauluga tervitamas ning igal õhtul lahkub, kui päike loojub. Ja nii iga päev. Kassid, kes muidu inimesi kardavad, lähevad meest tänulikult tervitama, kui teda näevad.

See mees on suure südamega loomaarmastaja ja teeb palju head. Samas oskavad ka linnud ja loomad olla selle üle õnnelikud, oskavad austada inimest, kes nende eest hoolitseb.

See mees on elus leidnud oma tee aidata nõrgemaid ja anda hääl nende eest, kes ise seda teha ei suuda. Seega, armsad kaasmaalased, mõelge selle peale: kõik, mida elus teed, tuleb sulle alati ringiga tagasi!

Kadi-Liis Otterklau