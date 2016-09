Põllumehed protestisid Toompeal

Põllumehed korraldasid eile Toompeal sümboolse protestiaktsiooni “Märkamine”, millega juhiti üldsuse tähelepanu põllumajandussektoris pikka aega väldanud kriisile ja selle tagajärgedele.

Hommikul alustasid protestijad 10 000 piimapudeli mahaladumisega. Pudelid olid varustatud sildiga, millel oli peal rist, lehma nimi ja surma-aasta. Need viitasid asjaolule, et paari aastaga on Eestist kadunud 10 000 piimalehma. Aktsiooni lõpus jagati piimapudelid linnarahvale ja toidupangale.

Saaremaalt võtsid aktsioonist osa Tuule Grupi loomakasvatuse juht Egon Jürisson ja Saaremaa põllumeeste liidu juht Tõnu Post. Egon Jürisson ütles Saarte Häälele, et üritus oligi mõeldud pigem visuaalselt mõjuva, mitte osalejaterohke aktsioonina. Ta avaldas lootust, et eesmärk juhtida inimeste tähelepanu asjaolule, et ühel päeval ei pruugi Eestis enam saada kodumaist toitu, sai saavutatud.

“Tahtsime näidata seda, et tänasel päeval meil on põllumajandus, meil on sead, meil on lehmad. Aga mõne aasta pärast, kui riigi tasandil olulisi otsuseid ei tehta, toomegi eestlaste toidulauale toidu väljastpoolt sisse,” lisas Jürisson.

Tema sõnul köitis riigikogu ees toimuv ka turistide tähelepanu. Paljud neist väitsid, et ka nende riigis on sarnane probleem.

Riigikogule kinkisid põllumehed Trooja lehma, mis oli varustatud kauasäiliva Poola piima pakkidega. Kokku oli neid Trooja lehmas 101 ehk sama palju kui riigikogus liikmeid.