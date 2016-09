Purjetajatel edukad stardid

Saaremaa purjetajad tegid head sõitu RS Aero Baltimaade meistrivõistlustel, Pärnu sügisregatil ja purjelaua slaalomis.

Tallinnas Pirital 10.–11. septembril toimunud purjetamise RS Aero klassi ajaloo esimesed Baltimaade meistrivõistlused võitis Kaarel Kruusmägi, teise koha sai Kristo Õunap ja neljas oli Sander Puppart. Parim naine oli Liina Kolk, kes sai üldarvestuses viienda koha. Võistlustel osales 18 purjetajat.

Pärnu sügisregatil, mis oli purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja viimane etapp Optimistidel, Zoom8-l ja Laser 4.7 paatidel purjetavatele noortele, tegid põnevad finaalsõidud lõplikult kindlaks nende klasside tänavused Eesti kõige tublimad sportlased.

Kolmas võistluspäev algas viimase kahe pilvise taeva all vaikses tuules peetud fliidisõiduga ning seejärel selgusid kogu laevastikusõitude seeria tulemuste alusel kuld- ja hõbefinaalidesse pääsejad. Nemad asusidki üksteisega taas mõõtu võtma pärastlõunal Pärnu jahtklubi ees jõel põnevates lühirajasõitudes.

Klassis Laser 4.7 olid kuldfinaalis vastamisi Keith Luur (PJK), lätlane Robins Li Spats, Joosep Laus (SMS) ja hõbefinaali võitjana Markus Kostabi (PJK). Otsustavas sõidus seilas esimesena üle finišiliini Luur, regati teine koht kuulus Spatsile ja kolmandaks tuli Laus. EJL purjetamise Eesti meistrivõistluste sarja võitis hooaja kokkuvõttes Luur, teise koha saavutas Laus ja kolmandaks tuli Silver Vahstein (SMS).

Purjelaua slaalomi võistlussarja kolmas etapp peeti 15–20 sõlme tugevuse läänetuulega Pirital. Eesti meistrivõistluste arvestuses osales 24 võistlejat ja harrastajate Fun-slaalomis 12 surfarit.

Võistlustingimused olid kogu võistluspäeva väga soodsad. Päike paistis ja vesi oli suviselt soe. Tuul puhus stabiilse suuna ja tugevusega ning laine oli slaalomi tiitlivõistluste vääriliselt kõrge. Sõideti seitse pikka võistlussõitu, mis tegi võistlejale päeva läbisõiduks ca 90 km.

Eesti meistrivõistluste kolmanda etapi võitis John Kaju (Saaremaa surfiklubi). Head kiirust ja vastupidavust näitas Erno Kaasik (Team Extreme), tulemuseks teine koht. Kolmandaks tuli Timo Runge (Team Mahe). Master’i vanusearvestuse võitis Erno Kaasik, kellele järgnesid Timo Runge ja Urmas Niine (Team Mahe).

Noorte U20 arvestuses saavutas esikoha Marcus Pertelson (TPLK). Teiseks tuli Tristen Erik Kivi (Saaremaa surfiklubi), kes koolipäeva tõttu liitus võistlusega poole pealt.

Eesti meistrivõistluste sarjas on toimunud kokku 22 võistlussõitu. Kolme etapivõiduga juhib kindlalt John Kaju. Teist positsiooni hoiab Erno Kaasik ja kolmas on hetkel Roland Mik (Surfhouse). Parim noor on Tristen Erik Kivi.13