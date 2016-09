Saarlasest moslem lahkus perega Eestist (6)

Saarlasest moslem, arabist ja islamoloog Kätlin Hommik-Mrabte lahkus koos perega Eestist väidetavalt tagakiusamise tõttu.

Mitme endise kolleegi, Saaremaa ühisgümnaasiumi õpetajate sõnul kolis Kuressaares elanud Kätlin koos kolme poja ja abikaasaga Iirimaale ja töötab seal. Samuti käivat sealses koolis tema vanim poeg, kes praegu kuulub siiski ka SÜG-i õpilaste nimekirja.

Saarte Häälele on mitu SÜG-i õpetajat avaldanud, et pere lahkus tagakiusamise tõttu ning Mrabtedele on Eestis nende usu tõttu osaks saanud solvangud ja isegi ähvardused.

Kätlin Hommik-Mrabte oma lahkumise põhjusi kommenteerida ei soovinud. “SÜG-i õpetajad pole siis kõik ilmselt väga hästi informeeritud,” kirjutas ta sotsiaalmeedia kaudu saadetud sõnumis. Samuti teatas ta, et ei ela Iirimaal.

Kätlini ema Stella Hommik kinnitas, et tütar on Eestist tõepoolest lahkunud, aga hoopis teise riiki. Rohkem ei soovinud temagi lisada.

Eestlastele omase sallimatuse üle kurtis Hommik-Mrabte 2015. aasta augustis Äripäevas ilmunud arvamusloos.

“Alates sellest, kui pagulaste teema on Eesti ühiskonnas lained lööma hakanud, ei tunne ma end omas kodus enam nii hästi ja turvaliselt kui varem,” kirjutas ta. “Nüüd on äkki kõigil õigus oma salajasimad sallimatud mõtted välja pursata.”

Sorbonne’i ülikoolis klassikalist araabia keelt õppinud Hommik-Mrabtelt ilmus 2010. aastal raamat “Minu Maroko”. Mullu nägid trükivalgust araabia keele vestmik-sõnastik ja “Kes tegi maailma?”, mis tutvustuse kohaselt on mõeldud abimaterjaliks monoteistlike (st juutide, kristlaste, moslemite) perede vanematele, kui laps hakkab Jumala vastu huvi tundma ja küsimusi esitama.

Eelmisel õppeaastal astus Hommik-Mrabte Eesti koolides õpilaste ette koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga korraldatud loengusarjaga, et tutvustada islami ja araabia kultuuriruumi tavasid ning kummutada väärarusaamu islami ja moslemite kohta.

“Moslemeid on maailmas 1,5–2 miljardit, kellest vaid paarkümmend tuhat on seotud äärmuslusega,” ütles Hommik-Mrabte tänavu 4. märtsil Pärnu Postimehes ilmunud intervjuus.

Usutluses rääkis ta muu hulgas oma tööst MTÜ Kultuurikeskus Iqra ridades, mis on araabia maailma ja islamit tutvustavate loengute projektis koostööpartner ning omakorda tihedalt seotud tema ettevõtte OÜ A&Alif Studiumiga, mis pakub tõlketeenust politsei- ja piirivalveametile, kohtutele, prokuratuurile.

Kätlin Hommik-Mrabte on eestikeelse veebilehe www.islam.pri.ee üks asutajatest.