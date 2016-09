Torgu hõivas tänavuse vutitrooni

Tänavused Saarte Investeering-Saaremaa meistrivõistlused jalgpallis võitis 16 punktiga Torgu. Järgnesid Salme SK 9, FC Taritu 7 ja Kaarma SK 2 punktiga.

Turniiril, kus iga vastasega mängiti kaks korda, sai Torgu 5 võitu ja 1 viigi. Salme SK sai 3 võitu ja 3 kaotust, FC Taritu 2 võitu, 1 viigi ja 3 kaotust ning Kaarma SK arvele jäi 2 viiki ja 4 kaotust.

“Punktitabeli järgi tundub ainult hetkel see seis nii hea, enamiku ajast oli asi hulka pingelisem,” tunnistas Torgu jalgpallurite eestvedaja Mart Undrest. “Alustasime meistrivõistlusi kohe viigiga Kaarma vastu ja ees olid mitmed rasked mängud Salme ja Tarituga. Õnneks suutsime esimese ringi mängud Salme ja Taritu vastu võita ja alustada ka teist ringi võitudega.”

Samas tunnistas Undrest, et meeskonnal oli ikka paar väga rasket mängu ka, nii Taritu kui ka Kaarmaga. “Taritu on meie jaoks läbi ajaloo kõige raskem vastane olnud, kuid sel korral õnnestus neid võita,” lausus ta, lisades, et meistrivõistluste tase on korralik ja väga ühtlane. “Ei ole ühtegi meeskonda, kellelt punktid niisama lihtsalt ära tood. Kõik võivad kõiki võita.”

Mart Undresti hinnangul tõid Torgule edu just noored mehed. “Nende areng on märgatav ja otsustavatel hetkedel tuli see eelis välja. Mario Stern, Alari Saar, Priit Suluste, Kert Mandel ja Karl Riim andsid tõhusa panuse.”

Meistrivõistluste üheteistkümnes kohtumises löödi kokku 60 väravat, “jala valgeks” sai lausa 32 mängijat, parimad väravalööjad olid Mario Stern (Torgu) viie ning Arli Saar (Salme SK) ja Priit Suluste (Torgu) nelja tabamusega. Noorim väravalööja oli Kevin Pärn (Kaarma SK). Kollaseid kaarte näidati 15: FC Taritule 7, Salme SK-le 4, Torgule 3 ja Kaarma SK-le 1. Pealtvaatajaid käis mänge jälgimas 124.

Torgu koosseis: Mart Undrest, Marion Toompuu, Mikko Undrest, Tanel Noot, Karl Riim, Marko Saar, Mario Stern, Andrus Ruttu, Alari Saar, Priit Suluste, Priit Tiitson, Janek Piht, Kert Mandel, Kaarel Raamat, Reigo Äär, Peeter Villako, Janek Meet, Priit Vanem, Stenver Matt, Ivar Kärme, Timo Ojavee.

Võistluste lõpetamine ja parimate autasustamine toimub 16. septembril kell 19 Nasva klubi kohvikus.