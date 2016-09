Unistused täituvad heade inimeste abiga

MTÜ Saaremaa Vähiühing juhatuse liige Kairit Lindmäe (fotol), rõõmustab, et ammune unistus teabetoast on heade inimeste toel täitunud.

Ühel ilusal märtsikuisel päeval viis ja pool aastat tagasi otsustasid kolm inimest, kes olid seotud ühise haiguse kaudu, luua mittetulundusühingu, et jagada abi ja nõuandeid ka teistele. Mure, mis neid ühendas, oli neid laastanud või laastav haigus – vähk.

Saaremaa vähiühing on toimetanud ja arenenud vaikselt. Oleme endale toetajaid, kaasamõtlejaid ja liikmeid tasapisi juurde kogunud ja ka ära saatnud.

Usun, et oleme olnud oma vaiksel viisil vajalikud, suutnud küsijale pakkuda abi ja tuge. Kord kuus oleme huvilistele korraldanud loenguid, koolitusi jms. Toetust ja abi oleme saanud Eesti vähiliidult, Saaremaa puuetega inimeste kojalt, kohalikult meedialt ja paljudelt teistelt headelt koostööpartneritelt.

Nüüd aga oleme astumas suurt sammu, et edasi kasvada ja ammune unistus ellu viia. Unistustel on kombeks täituda, hakkan seda isegi juba uskuma.

Meie ühingu unistus avada teabetuba sai alguse minu oma kogemusest Tallinnas Hiiul, nüüd juba üheksa aastat tagasi.

Mäletan siiani seda toredat inimest, kel oli minu jaoks aega ja kellelt sain päris palju olulist infot vähihaiguse ja sellega elamise kohta. Usun, et isegi tiba elujõudu.

Vähiühingut vedama asudes tekkis mul üsna pea arusaamine, et meil on olulist teavet ja kogemusi, mida võiksime jagada. Tegime ja teeme ka edaspidi nõustamistööd telefoni teel või juhuslikult kohtudes.

Sammu unistuse poole saime astuda pärast väikest telefonikõnet, kus üks armas inimene teatas, et soovib meie ühingut aidata. Vestluste ja kohtumiste tulemusena oli ta valmis meie teabetoas vabatahtlikuna, igasuguse tasuta tööle hakkama. Oleme kirjeldamatult tänulikud Siirile, kelleta me seda tuba avada ei saaks.

Suurepärase koostöö tulemusena oleme sõlminud Kuressaare haiglaga koostöölepingu, mis võimaldab meil kasutada seni tühjana seisnud ruumi vähihaigetele ja nende lähedastele mõeldud teabetoana. Heade inimeste ja oma lähedaste toel oleme toakese korrastanud ja sisustanud.

Avame teabetoa täna, 13. septembril kell 9–12. Kõik on oodatud nii avamisele kui ka teretulnud teistel päevadel. Vajadusel võib sobiva aja ka telefoni või kirja teel kokku leppida.

Teabetoas kuulame ära inimese mure, vajadusel jagame infot. Pakume eelkõige emotsionaalset tuge ja kogemusnõustamist, võimalusel praktilist abi ja nõu toimetuleku ja elukvaliteedi parandamiseks.

Püüame teabetuppa pöörduja muredele igati lahendust leida ja teda toetada. Teeme koostööd arstidega ja organisatsioonidega, et pakkuda patsiendile ja tema lähedastele parimat.

Suurim tänu kõigile, kes on Saaremaa vähiühingu toimimisse panustanud ja aidanud ühingul edasi liikuda.

Lõpetuseks toon ära Doris Peuckeri loodud laulusõnad, mille ta kirjutas Eesti vähiliidu laagri hümniks meie ühingu palvel.

Meie soov on, et inimesed hooliksid endast,

nii teistestki hoolida jaksu on meil.

Pea meeles, et naeratus kõik suudab võita

ja rõõm saab me sõbraks ja saatma jääb meid.

Just seepärast nüüd see on meie hüüd:

olgu lustlik su meel, nii on helgem ka tee.