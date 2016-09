Uppunud jaht tõsteti välja 52 meetri sügavusest (1)

13. augustil Sõrve sääre lähistel põhjaläinud Läti purjejaht tõsteti laupäeval kalalaeva Amazon abiga välja. Jaht on suuremate vigastusteta ja tehakse korda. Uue võimaluse saanud jaht sai ka uue nime.

Jahi leidis merepõhjast veeteede amet ning selle lätlasest omanik Arnis Krauklis otsustas võimaluse korral jahi üles tõsta. Krauklis ütles Saarte Häälele, et kuigi tegemist ei olnud just miljonit maksva asjaga, jäid ta süda ja hing ikkagi sinna.

Tema sõnul on kuu aega merepõhjas olnud jaht üsna heas seisus. Merepõhi oli liivane ja savine ning olulisi vigastusi jaht uppudes ei saanud. Jaht uppus rikke ja halbade ilmastikutingimuste tõttu. Meeskond päästeti.

Arnis Krauklis tänas kõiki, kes talle appi tulid, ja ütles, et ju sellise õnnetuse juhtumine oli saatus, sest muidu poleks ta nii imelisi sõpru oma ellu leidnud. Krauklise eriline tänu läks Mihkel Undrestile, kes abistas teda vraki ülestõstmise osas.

Amazoni omanik Mihkel Undrest rääkis, et uppunud jahi omanik Arnis Krauklis oli talle võõras inimene. “Ma polnud teda kunagi näinud ega temast kuulnud, aga Läti traaliomanikud olid talle öelnud, et siin Mõntus on selline mees olemas. Ja siis ta mulle helistas, et kas ma aitaks. Muidugi ma kohe vastasin, et aitan küll, sest merevärk on merevärk.”

Uue elu ja uue võimaluse puhul andis Krauklis ülestõstetud jahile ka uue nime. Nüüdsest on purjeka nimi Roy ning vana nime kapten enam suhtu võtta ei tahtnud. See toovat halba õnne.

Roy pandi jahile nimeks hea sõbra Roy Strideri järgi, kes aitas aktiivselt jahti otsida ja kelle sünnipäeval jaht üles tõesti. “Selliseid sõpru, nagu Roy, on mul ainult üks ja tema nime kandva jahiga ei ole vaja millegi üle muretseda,” ütles Krauklis.

Raul Vinni, Kristina Kretova