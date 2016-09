Väino Laes ja Erika Kaljusaar: meie hing on Saaremaas kinni!

Tuntud näitleja Väino Laes on sündinud 26. septembril 1951 Jõhvis. 1970 lõpetas ta Kingissepa 1. keskkooli ja aastal 1974 Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedri. Töötas aastatel 1974–1978 Tallinnfilmis lavastaja assistendina, 1978–1989 Rakvere teatris, 1989–1995 Draamateatris, aastast 1995 Vanalinnastuudios ja seejärel Vana Baskini Teatris.

Erika Kaljusaar on sündinud 23. märtsil 1956. Töötanud Rakvere teatris, RAT Vanemuises,Vanalinnastuudios, Vana Baskini Teatris. 2004 asutatud pärimusteatri Loomine juhatuse liige. Madise külaseltsi asutajad.

Pererahva 8-aastane koer Poiss ongi see, kes esimesena külalistele vastu tormab, need üle nuusutab ja paari kohustusliku haugatusega vastuvõetavaks tunnistab. Poiss on tõupoolest “juudi hunt”.

Vähemasti nii teab Väino rääkida. Tuttava tuttav pakkus hundikutsikat, aga kui kolme kuu pärast koerahakatis ära toodi, tekkis kahtlus, et kas ja kui palju siin ikka hunti ja kui palju koera… Ehk oli koeramamma käinud pisut sohki tegemas… “Kutsikas oli selline pisike, selline õnnetu, niutsus ja nuttis. Võtsin ta siis ikka ära. Olgu hunt või mistahes.”

Sõber meenutas koeraomaniku rahvust ja arvas, et küllap ongi selline tõug: juudi hunt. Tänaseks on sellest nutusest kutsikast saanud pea vasikamõõtu tõsine tegija, kes hoiab silma peal nii kodul kui ka külalistel, ei jää meist sammugi maha, näitab oma pallipüüdmise oskust ja naksib lennult herilasi. Ei tea, kas see on nüüd tõu eripära, kuid perepildile keeldub Poiss tulemast. “Loll koer, oleks ajakirja saanud!” ohkab Väino.

