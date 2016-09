Viirelaiu lugu

Viirelaiu sõna otseses mõttes kõige silmapaistvam vaatamisväärsus on punase laternaruumi ja rõduga silindriline plinktuledega metalltuletorn. Algselt oli tornis pöörleva ekraaniga mehhanism, mis töötas kellamehhanismi põhimõttel: osutile kinnitatud raskus vändati võllile, mis alla vajudes pani kogu süsteemi tööle. Laterna pöörlevat ekraani käitasid raskuspommid. Et tuletorn oli suhteliselt madal, siis viidi pommide suurema langemistee saavutamiseks sisemise silindri osa ligi kahe meetri sügavusele kivivundamendi sisse.

Osaliselt on mehhanism säilinud tänaseni. Nõutava tule tagas tornis algul kahe tahiga Moris-tüüpi petrooleumilamp, alates 1898. aastast töötas süsteem atsetüleengaasil ja lõpuks elektritoitel. 1995. aastal viidi tuletorn üle päikse- ja tuuleenergial töötavale automatiseeritud valgus- ja kontrollsüsteemile. 2001. aastal tehti tuletornis remont ja paigaldati uus laternaruum, kuid latern jäi endiseks. Tule kõrgus merepinnast on 15 m. Majakas koos kuurihoonega kuulub praegu veeteede ametile. “Ametiga on meil väga hea koostöö.

Nende huvi on ka see, et majakad oleksid korras ja võimalusel inimestele ligipääsetavad,” ütleb majakavahikompleksi turundusjuht Priit Villemson.

“Viirelaiu majakavahi põhimaja tahavad arendajad taastada võimalikult autentsel kujul, kuigi tarbimismugavuse huvides on kavas lisada hoonele mõni veranda.

“Seal on võimalik nii aastaringselt elada kui ka puhkemajana külalisi vastu võtta,” rääkis Paternoster OÜ juhatuse liige Ain Kaldra, kellel on varasem kogemus Jõgevamaal asuva Umbusi vesiveski elluärataja ja majandajana.

Loe edasi Oma Kodu sügisnumbrist