Ettevõtja paneb käima mobiilse mahlatootmise (1)

Priit Nurk, kohalik kalakasvataja ja kämpingupidaja, on peagi alustamas veel ühe tegevusalaga – varsti peaks kõik valmis olema ka õunamahla tootmiseks.

Saarte Häälele tunnistas ettevõtja, et mõte õunamahla tegemisest on tal tegelikult olnud juba mõnda aega. Kui oma tarbeks on seda tehtud juba aastaid, siis miks mitte pakkuda seda ka teistele õunamahla sõpradele, arvab Ojafor OÜ juht Priit Nurk.

Pealegi läheb koduste toitude ja tooraine kasutamine tema sõnutsi inimestele järjest rohkem korda ja osatakse hinnata oma aias kasvatatut. “Tore ju, kui saab oma aia õuntest mahla ja talvel seda nautida,” leidis ta.

Õige aeg stardiks

Tänavune aasta on Priit Nurga sõnutsi väga hea õuna-aasta ja seega iganes sobiv sellise teenusega nagu õunamahla tootmine alustamiseks. Parasjagu on tal käsil paberimajanduse korda ajamine veterinaar- ja toiduametiga, et kõik vajalikud dokumendid mahla pressimiseks- pastöriseerimiseks oleksid kindlasti olemas.

Vajalikud õunad mahlatootmise tarvis plaanitakse kokku osta inimestelt, kes ise ei jõua oma õunu ära tarvitada. Seda Nurga kinnitusel nii eraisikutelt kui ka ettevõtjatelt. Seadmete tutvustamise plaanib ettevõtja teha juba järgmisel nädalal, 24. septembril Leisi taluturu sügislaadal.

Ehkki mahla pressimine ja pastöriseerimine võib tunduda suhteliselt lihtsa ja levinud ettevõtmisena, on Priit Nurgal oma pluss ja väike eelis asja juurde välja mõeldud. “Kuna kogu tootmine on ehitatud auto treilerile, st mobiilseks teenuseks, siis saame pakkuda teenust ka laatadel, sest mahl pressitakse õuntest minutitega,” avaldas ta.

Toetustele ei looda

Vajaliku tehnika soetas Ojafor OÜ panga abiga, sest Nurk leiab, et toetustele ei saa alati lootma jääda. “Kui tunned, et just nüüd on õige hetk, siis toetuse taotlemisega kaotad väärtuslikku aega,” selgitas ta.

Lisaks võib juhtuda, et toetust ei õnnestugi saada. “Kui endal julgust investeerida ei ole, jäävadki unistused teoks tegemata,” on Priit Nurk veendunud. “Leian, et ettevõtlus peaks olema jätkusuutlik ka ilma toetusteta.”