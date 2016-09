Jahimees tõmbas põdrapullid haneks

Kärla jahimeeste seltsi blogi kirjutab, et põtradel ja hirvedel on jooksuaeg alanud – loomad on soojätkamise instinkti kütkes ja selle tõttu jääb neil ka oma lähiümbruse seiramine hooletusse.

Seltsi kuuluv jahimees ja loodusfotograaf Kristjan Teär mõtles ühel varahommikusel jahikäigul pire nalja teha. Hirve ta ei näinud, aga Kaatsas silmas kolme põdrapulli ja kuulis veel üht põdralehma läheduses olevat. “Tegin lehma häält ja pullid tulid suure huviga asja uurima,” kirjeldas Teär. Pullid pidid aga pettuma, kui nägid, et pruuti pole kusagil. Nii et ka suure metslooma saab haneks tõmmata, kui vaid oskad, võttis selts blogipostituses selle varahommikuse vimka kenasti kokku.