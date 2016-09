JUHTKIRI: Eelista eestimaist

See üleskutse sobib eriti hästi tänavusse sügisesse, kus Saaremaa õunapuud on suure saagi all lausa lookas. Õunu on nii palju, et oma aia saagi realiseerimisega võib tekkida tõsiseid raskusi. Kui oma pere jaoks moosid-mahlad tehtud ja õunakoogist isu täis, mis siis ülejäänud ubinatega ette võtta? Hea, kui need ikka asja ette läheksid.

Tänases lehes kirjutame ettevõtja Priit Nurgast, kes paneb peagi käima mobiilse mahlatootmise. Vajalikud õunad selleks plaanib mees aga kokku osta inimestelt, kes ise ei jõua oma õunu ära tarvitada.

Õnneks on aina rohkem neid, kes välismaisele toidule-joogile eelistavad kodumaist. Veel parem, kui tegu on kodusaarel toodetud mahlaga. Selge see – ikkagi naturaalne kraam. Märkimist väärib seegi, et toetustele Nurk mahlatootmise käimapanemisel ei looda. Sest: kui endal julgust investeerida ei ole, jäävadki unistused teoks tegemata.