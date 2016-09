Kodu kaotanud pere saab abi (1)

9. septembril Muhu vallas Kallaste külas elumaja kaotanud perekond on õnnetusest tasapisi taastumas ning on saanud abi nii vallalt kui ka annetajatelt. Praegu oodatakse, et kindlustus korvaks tekkinud kahjud ning senikaua abistavad perekonda vald ja heatahtlikud inimesed.

Perekonnatuttav Mihkel Jürisson, kes on põlengus kodu kaotanud peremehe Andres Kindla sõber, ütles, et moraalne kahju on siin kindlasti isegi suurem kui varaline.

Kuna perekonna toetuseks sai jagatud ka kontonumbrit, et inimesed saaksid soovi korral perekonda abistada, on sellele praeguseks üht-teist ka laekunud. Jürissoni sõnul ei tea ta veel täpset summat, sest see on perekonna isiklik konto, kuid inimesed reageerisid kiiresti ning kindlasti oli sellest ka abi.

Abikäe ulatas perekonnale ka Muhu vald, kes pakkus lausa kaht elamispinda, perekond ei ole seni otsust tulevase elukoha suhtes veel langetanud. “Abi on kenasti osutatud ning asjad liiguvad vaikselt õiges suunas,” märkis Mihkel Jürisson

Tuleroaks langenud maja oli ajalooliselt tähtis ja kuulus hoone, kus käisid parajasti siseviimistlustööd ning nokitseti sisekujunduse kallal. Elekter oli majas küll sees olnud, kuid päästjad ei osanud anda mingit hinnangut, kustkohast võis nii äge tulekahju alguse saada.