Kuressaare noortebändidel The Werg ja Triskele uued singlid

Instrumentaalmuusikabändid The Werg ja Triskele said mõlemad maha uue looga.

The Werg´i uus lugu kannab pealkirja “Vend” ja on teine singel bändi omanimeliselt täispikalt albumilt, mille ilmumisaeg on planeeritud oktoobrisse. Kuulata ja soetada saab lugu mitmetest internetikanalitest.

“Kui esimest singlit (“Ragnotti” – toim) iseloomustas sub-bass ja kosmilised süntesaatorihelid, siis “Vend” on kuueminutiline rännak erinevates maailmades. Õhuline meremaailm meelitab esmalt oma sumeda olekuga, kuid nagu me kõik teame, on tegu vaikusega enne tormi,” rääkis kitarrist Sander Sepp. Jüri Põld, kes on nii bändi kitarrist kui ka salvestamise ja kokkumängu eest vastutaja, rõhus aga instrumentaalloo emotsionaalsusele: “Lugu “Vend” omab meie jaoks suurt emotsionaalset väärtust ning põnev on jagada neid isegi pisut intiimseid mõtteid kuulajaskonnaga.”

Bändi trummar ja mänedžer Lauri Põld ütles, et debüütalbumile tuleb kokku üheksa lugu. “Plaadi anname välja ise, kuid lisaks bändiliikmetele on meid aitamas ka mõned spetsialistid foto- ja kunstilise teostuse vallas (Alar Truu ja Kaur Hiet – toim),” lisas ta. Plaadi salvestas The Werg Saaremaa lõunarannikul ühes talus.

Triskele esimene singel kannab pealkirja “Hjärta”, mis tähendab rootsi keeles “süda”. Kuulata saab lugu internetikeskkonnas Youtube. Bändi kitarrist Robin Mäetalu ütles, et loo sõnumi saab igaüks ise enda jaoks mõtestada, kuna tegu on instrumentaalmuusikaga. “Meie endi jaoks on see üks ilusamaid meie kirjutatud palasid,” lisas ta. Loo pealkiri on inspireeritud sellest, et loo vältel on kuulda arvukaid bassiga tekitatud tukseid. “Bassist Karl-Gustav tuli proovi harmooniaosaga, mina kirjutasin sellele meloodia ning trummar Alexander pani asja lõplikult paika,” rääkis Mäetalu.