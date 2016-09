Laimjala rahvamajal uus juht

Laimjala rahvamaja juhatajaks sai 1. septembril Inga Rand, eelmise juhataja Mikk Ranna abikaasa. Rahvamaja juhataja pole Inga Rand varem olnud, küll aga töötab ta mitmel pool ringijuhina.

Valjalas on Rand segakoori Waldia dirigent ja Kellade ansambli juhendaja, Orissaares aga muusikakooli õpetaja.

“Mingeid mõtteid mul on, aga eks see vajab natuke sisseelamist,” ütles Inga Rand Saarte Häälele. Ta tõdes, et seoses omavalitsuste ühinemise teemaga on olud veidi segased ja tuleb esmalt endale selgeks teha, mis on võimalik ja mis mitte. “Unistada võib ju millest iganes, aga peab ikka realistiks jääma,” nentis ta. Rand märkis, et kindlasti tahaks ta käsikellade ringi Laimjalga laiendada ja selles osas Kahtla lasteaed-põhikooliga koostööd teha.

Laimjala rahvamajas käivad argipäevadel koos mitmed tantsu- ja muusikakollektiivid. Ranna sõnul ruumi seal otseselt üle pole, kuna kollektiivide käsutuses on vaid üks saal.

Mikk Rand loobus Laimjala rahvamaja juhataja ametist, kuna leidis, et ei jõua Kinobussi kõrvalt rahvamaja tegemistesse piisavalt panustada. Kinobuss on mittetulundusühing, mis muu hulgas korraldab üle-eestilist filmilevi ning toob maale ja ka levitab välismaiseid väärtfilme.