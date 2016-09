Lümanda koolipere tegi seentest ja marjadest näituse (1)

Selle nädala algul avati Lümanda põhikoolis väikestviisi traditsiooniks kujunenud iga-aastane seene- ja marjanäitus. Kui seenenäitus oli avatud vaid loetud päevad, siis marjaväljapanekut näeb endiselt.

Kooli direktor Liia Raun tõdes, et seenenäitus, kuhu toovad seeni nii õpetajad kui ka õpilased, on nende majas saanudki traditsiooniks. “Näituse aja lepime kokku mükoloog Vello Liiviga, kes aitab õpilastel seeni määrata ja peab kooliperele ka väikese loengu,” rääkis Raun. Sel aastal oli näitusel erinevaid seeneliike üle 80.

Sügismarjade näitusel on seekord aga ligi 30 erinevat liiki ning seda näeb koolimaja teisel korrusel. Marjanäitusega toimetab õpetaja Tiio Penu ja ka see on kooli jaoks saanud tavapäraseks.

“Mõlema näituse eesmärk on paremini tundma õppida meid ümbritsevat loodust, teha vahet söödavatel ja mürgistel seentel-taimedel ning toetada kooli looduskallaku praktilist poolt,” põhjendas direktor Raun, miks selliseid sügisesi näitusi korraldatakse.