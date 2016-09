Ruhnus müstilised augud

Suveruhnlane Meelis Kaas leidis Ruhnust Limo luidetelt müstilise augu, mis tõenäoliselt on “mälestusmärk” rannal varem kasvanud puudest, mis juba aastasadu tagasi ära kõdunenud.

Auk on luite harjal ligi 15 m kõrgusel merepinnast ja asub merest 150 meetri kaugusel. Mõni päev pärast esialgset leidu avastati 50 meetrit eemal sarnane auk, mis oli ligi kaks meetrit sügav. Meelis Kaas rääkis Saarte Häälele, et sattus esimesele augule peale puhtjuhuslikult ja leid pani teda väga imestama.

“Kartsin, et seal võib olla all mingi punker, astud peale ja kukud sisse,” põhjendas Kaas, miks ta asja lähemalt uurima ei läinud. Kaas rääkis, et ei oska umbes kolm meetrit sügavate ja 30 cm diameetriga aukude tekkepõhjuse kohta midagi arvata.

Kaasi leitud ja samas lähedal olevat sarnast auku käis uurimas ka Ruhnus suvitav Leif Strömfelt. Tema arust on see jäänuk kunagi seal kasvanud puudest, mida oli tõenäoliselt rohkem, kuid kaks auku pole mingil teadmata põhjusel sisse varisenud.

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet ütles, et tema ei ole kursis, mis aukudega võib tegemist olla, kuid uurib seda esimesel võimalusel, kui Ruhnu tagasi jõuab. “Äkki on käik maa südamikku või kullaauk,” naeris ta.

Ruhnlane Kaarel Lauk ütles, et praegu käivad ettevalmistused info avalikustamiseks. “Ma tean küll, millega seal vist tegu on, aga ootan praegu vastust,” salatses ta.