Saarlased püüavad Eesti disainiauhinda

Eesti disainerite liit annab iga paari aasta tagant välja Eesti disainiauhinda Bruno ning lootust on, et seekord võib see saarlastele tulla.

Tänavu on elukeskkondliku toote disaini kategoorias kandideerimas Saaremaalt pärit disainerid Mihkel Mölder, Teele Koel, Märt Kapsta ja Andres Meisterson, aga ka Ardo Hiiuväin ja Sabine Suuster.

Mihkel Mölder on kandidaadina võistlustules kahe tootega. Tõsi, üks neist on tal kolleeg Joonas Torimiga Oot-Oot stuudiost kahasse. Tegu on taburetiga DOT, mis on valmistatud tööstuslikust vildist, vineerist ja saarepuust.

Esimene aasta profina

Mihkli sõnul on DOT funktsionaalne ja esteetiliselt nauditav. “Eesmärk oli luua praktiline lihtne taburet, millel on iseloomu. DOT on kerge, virnastatav, lihtsasti puhastatav ning keha vastas soe,” tutvustas ta.

Üksi on ta konkursil pea samadest materjalidest – vilt ja saarepuu – tehtud valgustitega FLOT, mis valmisid tal kooli lõputöö raames.

Mihkel õppis Tartu kõrgema kunstikooli mööbliosakonnas disaini, lõpetas 2015. aastal ja pärast lõpetamist asus tööle Oot-Oot stuudios. Seega tähistab ta ka oma esimese aasta täitumist professionaalse disainerina.

Valgusti juurde tagasi tulles tõdes ta, et otsides projekti tarvis uuenduslikke materjale ja tehnoloogiaid, avastas ta tööstusliku vildi huvitava olemuse ja põnevad kasutusvõimalused.

“FLOTi valgustid peegeldavad tööstusliku tehnoloogia arengut ja praktilisust, kuid oma naturaalse olemuse ja materjalidega ka maalähedust ja soojust,” tähendas ta.

Märt Kapsta on konkursil lindude kasevineerist pesakastiga Hype. Pesakast on lihtsalt kokkupandav ja paigaldatav tööriistadeta. Pesakasti kokkupanemine toimub nn “ava ja haagi” koostöös. Viimane detail – katus – lukustab linnupesa.

Kuressaare ametikooli juhtõpetaja Andres Meistersoni toode on kasehalust pikendusjuhe ÖÖÖ. Tema idee on edasiarendus ühest ta õpingutega seotud projektist, kus valmis puidust pikendusjuhe-lamp.

Teele Koel on osaline disainerite tiimis, kes esitasid konkursile ChairDrobe’i. See on kokkupakitav toode, mis koosneb teleskoopvarrastega metallraamist, puuvillasest taskutega kangast ja vineerplaadist. Visates nt riided sellele, on need võimalik peita raamil oleva kangaga.

Auhinnafond 9000 eurot

Ardo Hiiuväin ja Sabine Suuster on kirjas aga Birgit Õiguse metsakõlakodade RUUP ehitusmeeskonnas. RUUP on kolmest ruuporikujulisest varjualusest koosnev metsamööblikomplekt.

Disainiauhinda Bruno antakse välja kolmes kategoorias: parim elukeskkondliku, elustiili ja insenertehnilise toote disain.

Auhinnafond on kokku 9000 eurot. Võitjad kuulutatakse välja juba sel reedel Kultuurikatlas toimuval auhinnagalal.

2014. aastal püüdis omaloodud disainlambiga Brunot ka Saaremaalt pärit Tanel Terreping.