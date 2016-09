Tegijad süstisid ettevõtluspisikut

Eelmisel kolmapäeval esinesid saalitäiele ametikooli noortele teiste seas ettevõtja Raivo Hein ja ametikooli vilistlane ning muusik Andreas Hõlpus, kes rääkisid õpilasfirmade seminaril ettevõtlikkusest ja oma kogemustest.

“Päeva märksõna on inspireerimine,” ütles seminari korraldanud Aiki Pärle Eesti ettevõtluskõrgkoolist Mainor. “Esinejad rääkisid lihtsalt ja selgelt sellest, kuidas maailmas asjad on ja kui pragmaatiliselt asjad käivad. Võta kätte, leia kaaslased ja hakka tegema. Alusta kohe!”

Pärle sõnul tuli mitme esineja sõnavõtust välja soov anda edasi kogemusi ja arusaamu, mida nad ise oleks noorena alustades soovinud teada. “Tee päris asju”, “mõtle strateegiliselt” ja “jälita raha” olid kolm pidepunkti oma ettevõtluskogemusest, mida õppijatele jagas meediaprodutsent Almondi Esco, kes teeb koostööd ülemaailmsete meediagigantidega AOL ja Huffington Post.

Motivatsiooniseminariga algas Kuressaare ametikooli tänavune õpilasfirmade programm päevase õppe noortele õppuritele. Programm algas mullu eesmärgiga viia õppekavades ettenähtud ettevõtlusõpet läbi praktiliselt.

Ametikooli ettevõtluse ja arvuti õppesuuna juhtõpetaja Jane Mägi rääkis, et programmi raames töötavad õpilased välja oma äriidee ja saavad õpilasfirmat luues kogemuse oma ettevõtte loomisest, tegutsemisest ja sulgemisest. “See on võimalus, mille nad saavad oma valdkonnas ja kooli turvalises keskkonnas,” lausus Aiki Pärle. “Kui nad välja lähevad, on neil kogemus juba olemas.” Õpilasfirma loomiseks on vaja vähemalt kolme õpilast. Õpilasfirma tegevus on maksuvaba, kuid see võib tegutseda ühe õppeaasta ja selle kogukäive ei tohi ületada 16 000 eurot. Vastasel korral tuleb ettevõte registreerida “tavalise” ettevõttena. Algaval õppeaastal osaleb programmis ligi sada õpilast kaheksast teise ja kolmanda kursuse õpperühmast.

Kaks aastat tagasi ametikooli ärikorralduse eriala õpilasena õpilasfirma tegevuses osalenud Andreas Hõlpus rääkis seminari järel, et õpilasfirmade teema on noorte jaoks uus ja nad ei tea sellest veel palju. “Aga vaatame, mis kevadeks välja koorub,” sõnas ta.

Sõiduautotehniku teise kursuse õpilane Kairi Rakaselg nentis, et jäi seminariga väga rahule. “Väga huvitav oli kuulata, mida erineva taustaga inimesed räägivad ettevõtlusest ja kuidas nemad on oma niši leidnud. Infot oli tohutult palju ja tekkis nii palju huvitavaid ideid, mis kõik said oma õpilasfirma loomiseks kirja pandud. Iga esineja andis uusi mõtteid ja koolituse lõpuks oli pea mõtteid täis ning tuhin ise juba oma õpilasfirma käima lükata.”

Seminaril esinesid noortele veel Saaremaa arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Triin Arva ning konsultant ja inspireerija Margit Raid. Päeva lõpetas maailmakohviku vormis vestlusring, kus noored said mentoritega koos alustada oma äriidee loomist.

Seminari rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” (EETA) projektist STARTER.

Taavi Tuisk