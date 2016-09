Vähiühing avas teabetoa (1)

MTÜ Saaremaa Vähiühing avas Kuressaare haigla endises polikliinikukorpuses teabetoa, et pakkuda vähihaigetele ja nende lähedastele tuge ja anda nõu.

“Kui senised viis aastat jagasime meie poole pöördunud inimestele infot telefonitsi, saime kokku puuetega inimeste koja ruumes või kusagil kohvikus, siis nüüd on neil inimestel kindel koht, kuhu tulla,” rõõmustas ühingu juhatuse liige Kairit Lindmäe. Ta lisas, et on tänulik Kuressaare haiglale, kes ühe kabineti ühingu käsutusse andis.

Lindmäe ja ühingule vabatahtlikuna appi tulnud Siiri Rannama sõnul olnuks teabetuba keeruline avada ilma toetajate ja abistajateta.

“Neid, kes kabineti avamisele õla alla panid, ei ole me kokku lugenud,” tõdes Lindmäe. Appi tulid ka ettevõtted – näiteks olid teabetoa avamispäeva puhuse väikese peolaua katmisel abiks Vahvlihaldjad ja GoodMoodFood.

Remondi tegid Kairit, Siiri, ühingu liikmed ja nende lähedased ise, mööbel on saadud annetustena.

Teabetuppa tulijaid hakkab vastu võtma põhiliselt Siiri Rannama. Lindmäe sõnul võttis Rannama ise temaga ühendust, pakkudes oma abi.

“Kaotasin vähile oma ema, oma vanaisa, oma väga lähedase sõbra,” ütles Siiri Rannama. “Mu ema võitles vähiga pikalt ja tema lahkumise hetkeks oli meil tekkinud väga tugev side paljude inimestega, kes kuulusid tema ravimeeskonda. Kartsin, et kõik need head suhted ja oluline info läheb lihtsalt kaduma, samas kui on palju neid, kel pole kellelegi toetuda ja kes ei oska kusagilt nõu küsida.”

Kairit Lindmäe sõnul on vähi kohta liikvel igasugu müüte. “Sageli arvatakse, et kui vähidiagnoos käes, siis enam pääsu pole,” lausus ta. “Samas on vähist võimalik terveks saada või vähemalt sellega koos elada ja elupäevi pikendada. Tänapäeva meditsiin areneb kiiresti.”

Teabetuba on avatud Kuressaare haigla teisel korrusel kabinetis D2156 teisipäeviti ja neljapäeviti kell 9–12. “Meiega võib ühendust võtta ka telefonitsi või kirja teel,” märkis Lindmäe.

Nõu või infot saab küsida telefoninumbritel 58 855 235 ja 54 512 202 või meiliaadressidel saare.vahiuhing@gmail.com ja siiri.rannama@gmail.com.