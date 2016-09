Vananaiste Suvi üllatas

Laupäeval pandi Kuressaare linnateatris pidulik punkt juba kümnendale vähemusrahvuste teatrifestivalile Vananaiste Suvi. Galal võeti kokku festivali eredamad palad ning sõna võttis ka hinnatud ukraina näitekirjanik Neda Neždana, keda festivali tase positiivselt üllatas.

Näitlejameisterlikkuses konkureeris omavahel viis näitetruppi Eestist ja Lätist, lisaks anti mõned etendused ka konkursiväliselt. Avalöögi andis Saare vene seltsi korraldatud festivalil selts ise lavastusega “See, kes avab ukse”, mille autor on Neda Neždana ja lavastaja Ellen Teemus.

Konkursiprogrammis astusid üles teater-stuudio 16. Komnata Narvast (Vjatšeslav Kirejev “Tänu õppetunni eest”, lavastajad Vitali Katuntsev ja Olga Katuntseva), Vejer i Špaga Maardust (Julia Eskina “Seitse mina paadis”, lavastaja Esenia Antropova), Kamerton Riiast (Ray Bradbury “Muutuste tuul”, lavastaja Ljudmila Stanczyk), Vene noorsooteater Tallinnast (Viktor Legentov “Edith Piaf”, lavastaja Alla Milovidova) ja Jabloko Rakverest (Anatoli Djatšenko “Njaja”, lavastaja Olga Zulai).

Iga etenduse puhul leidis žürii midagi preemiaväärilist ja rõõmustavat, mida välja tuua. Žüriisse kuulusid dramaturg ja teatrikriitik Neda Neždana, näitleja ja lavastaja Eduard Toman, festivali peakorraldaja Nijole Kärner, harrastusteatri näitleja Lea Kuldsepp ja Salme vallateatri lavastaja Maire Sillavee.

Punkti pani etendustele konkursiprogrammi väliselt festivalist osa võtnud Jõelähtme LavaGrupp, kes tõi lavale Anton Tšehhovi “Abieluettepaneku” (lavastaja Maie Ramjalg).

Festivali lõpetamisel sõna võtnud näitleja ja lavastaja Eduard Toman ütles, et oli positiivselt üllatunud näitlejate ja truppide heast tasemest. Ta mainis, et tänapäevane teater ei tea alati täpselt, kuidas ja millest publikuga rääkida – pakub talle liialt meelelahutust või proovib serveerida midagi täiesti uut. “Kahjuks ei ole teatrimaailmas enam midagi tõeliselt uut pakkuda. Teater peab olema ajaga ja toimuvaga vastavuses. Tuleb tunnetada aja konteksti, aktuaalseid teemasid ja probleeme,” rääkis Toman.

Tema hinnangul oli festivalil tunnetus paigas ja tase ühtlaselt hea. Nende sõnade taga ei peitunud kogenud näitleja sõnul mitte ainult kompliment, vaid väga hea avastus tema enda jaoks. “Festival demonstreeris lavalist professionaalsust ning koos Neda Neždanaga leidsime ühiselt, et tänapäevane dramaturgia on tõeliselt heal tasemel,” nentis Toman rõõmuga.

Hinnatud ukraina dramaturg Neda Neždana ütles Saarte Häälele, et Kuressaare on tema arvates üks eriliselt hea auraga linn. “Kõik see atmosfäär, loss ja puhas keskkond annavad sellele kohale mingisuguse erilise varjundi,” sõnas ta. Neždana lisas, et festivalil osalemine oli tema jaoks äärmiselt positiivne kogemus ning ta avastas rõõmuga festivalil heal tasemel tänapäevast dramaturgiat.

Galal tänas ukraina dramaturg korraldajaid kutsumise ja meeldejääva kogemuse eest. “Mind rõõmustas väga, et suurem osa repertuaarist oli tänapäevasest, tõsisest ja probleemsest dramaturgiast tulvil. Teatris kiputakse enamasti klassikat lavastama, kuid leian, et kui juba teha, siis midagi sellist, mis vaatajat tõesti kõnetab,” võttis Neždana festivali kokku.