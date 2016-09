Eikla raamatukogus uus juhataja Marina

Juba kuu aega on Eikla raamatukogus raamatuid ühte virna ja siis jälle teise virna lappinud ja inimestele välja laenutanud uus juhataja, alati naerusuine ja armas Marina Saukonen. Esitasin talle paar küsimust, et tuua teda meile natukene lähemale.

Kuidas sattusid Eikla raamatukogu juhataja kohale?

Kui Urve (Pihl) paar aastat tagasi oma kohalt lahkus, siis ta soovitas minul kandideerida. Olen aastaid käinud ka Eikla käsitööringis ja selle kõrvalt jälgisin ning nii palju, kui oskasin, aitasin ka Urvet tema tegemistes. Mõtlesin, et olgu peale, kandideerin, aga ilma midagi lootmata.

Ükspäev siis teatati mulle, et on aeg vestlusele tulla. Seal öeldi mulle, et sõelale on jäänud kaks ning ilmselt saab koha Heidi (Raimla), kuna tema omandab ka vastavat haridust. Minu elulookirjeldus jäeti siiski sahtlisse igaks juhuks varuks.

Selleks aastaks olid mul tegelikult juba hoopis teised plaanid, kuna mees läks Tartusse ülikooli ja mõtlesime, et äkki läheks üldse mõneks ajaks Saaremaalt ära. Aga siis üks päev helistas mulle Villi (Pihl) ja ütles, et Heidi läheb ära ja et kas ma oleksin nüüd nõus. Rääkisin perega läbi ja nüüd ma olengi siin.

Kuidas oled siiani sisse elanud?

Mul on enamik asju niikuinii siin – käsitööring ja ise juhendan veel lasteringi, siin on niigi oma ja kodune tunne, nii et hea on siin olla. Juured on mul Piilast pärit, aga ise olen mandrilt. Nii see elu läks, et tulin ikkagi juurte juurde ja olen siin nüüd ligi 16 aastat olnud ning kusjuures enamiku sellest ajast olen seotud olnud ka Eikla eluga.

Mis tundub raamatukogu juhataja töö juures huvitav?

Siin saab ennast kogu aeg täiendada, raamatud on väga huvitavad. Olen tegelikult tagasihoidlik ja võõraste inimestega suhtlemine on paras väljakutse, nii et olen siin iseennast ületanud ja üllatanud. Kindlasti annavad väga palju juurde koolitused, mida see töökoht võimaldab. Mind on ka väga hästi vastu võetud teiste Lääne-Saare valla raamatukogutöötajate poolt ja see teeb töö palju huvitavamaks ja kergemaks. Kaarma Lembi (Mets) on mul käinud siin abis nõu ja jõuga. Selles mõttes on küll väga tore, et ma ei tunne end üldse üksi.

Kui palju loed ise raamatuid ja mis on sinu oma lemmikraamat?

Mul ei ole otsest lemmikut, kindlasti kunagi oli, aga enam ei mäleta küll. Küll aga meeldivad mulle ajaloolised ja faktirikkad teosed. See, mis on kunagi olnud, või kõik, mis on seotud müstika ja esoteerikaga. Ka Eikla raamatukogus jätkub selliseid teoseid, sest meil on siin teisigi huvilisi, keda sellised teemad huvitavad.

Soovime omalt poolt Marinale jõudu ja jaksu selles vahvas töös!

Merike Lipu, infotöötaja