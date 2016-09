halvad-harjumused

Üsna hiljuti juhtus üks väga õnneliku lõpuga tuleõnnetus, mis halvemal juhul oleks võinud lõppeda tegelikult väga traagiliselt. Päästjad said väljakutse puidust kortermajja, kus oli tulekahju. Majast evakueeriti kuus inimest, nende hulgas ka üks väike laps.

Juhtunu teeb eriti kurvaks asjaolu, et õnnetuse põhjustasid inimeste oma harjumused. Tulekahju tekkis kasutuskõlbmatu ahju kasutamisest ning ahju uks oli tuletegemise ajal lahti olnud. Nagu sellest oleks veel vähe, oli toas ka puuriit (!), mis tuld võttis.

Mis võib ühe inimese peas toimuda, kui ta ladustab küttepuid küttekoldega eluruumis? Seda enam kui ahjuuks on katki. Kodukülastuste käigus oleme sageli kuulnud väidet “Olen aastaid niimoodi elanud ja midagi pole juhtunud, ei juhtu nüüd ka”, võin kihla vedada, et kõik kodukülastuste tegijad on seda väidet vähemalt korra kuulnud. Ei tea, kas sama saab öelda ka päästjate kohta, kes tulekahju on kustutanud. Kas selline on inimeste arvamus ka pärast õnnetust?

Selle õnnetuse puhul oli “kirsiks tordil” mittetöötav suitsuandur. Ainuüksi anduri lakke kinnitamisest on vähe kasu. Suitsuandurist on kasu ainult siis, kui selle sees on töökorras patarei ja andur on ka regulaarselt hooldatud.

Kui tegemist on kortermajaga, tähendab see seda, et olemas on ka naabrid. Kas teie teate, kuidas teie naabrid elavad? Millised harjumused neil on? Kas toas tehakse suitsu või ladustatakse puid? Kas suitsuandur töötab? Mõelge enda ja oma laste peale, uurige see välja, sest teie olete need, kes nende halbade harjumuste tagajärjel kannatavad. Ka kuuma- ja veekahjustused võivad olla väga kulukad ja tekitada emotsionaalset kahju.

Algamas on kütteperiood, korstnapühkijate kõige kiirem tööaeg. Loodame, et teie olete endale korstnapühkija juba kutsunud, et vältida pikki järjekordi ning hooldamata küttekolletes tekkida võivaid tahmapõlenguid. Märgake ka oma naabreid, kutsuge päästjad kodukülastusele ja hoolige oma elust ja varast.

Katariina Vaabel, Lääne päästekeskuse ennetaja