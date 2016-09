JUHTKIRI: Hooldatuna omas kodus

Koduhooldus on teema, mis puudutab paljusid. Kui ei ole sellega just ise – hooldajana või hooldatavana – kokku puutunud, leidub kindlasti mõni sugulane või vähemalt tuttav, kes on.

Kes hoolitseb voodihaige isa, ema või abikaasa eest, kes erivajadusega lapse eest.

Leidub neid, kes lähedase hooldamise kõrvalt jõuavad töölgi käia – kui hooldatav saab suurema osa ajast ise hakkama või on teisigi abilisi. On ka neid, kes tööl käia lihtsalt ei jõua – millal sa veel töötad, kui hooldatav vajab abi või silma peal hoidmist kogu aeg, ööpäev läbi. Ja pole kedagi, kes sind asendaks.

Kuressaare linnavalitsus loodab koos Lääne-Saare vallaga ja Euroopa Sotsiaalfondi abiga praegust koduhooldusteenust arendada. Et need, kes lähedast hooldavad, tööle pääseksid või oma töökohta ei kaotaks. Ja et hooldamisel saaks abi ka pühade ajal, nädalalõppudel ja öösiti – kõik meist ei käi ju tööl argipäeviti kaheksast viieni.