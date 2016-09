Kaks sündmust Abrukas

18. augustil tähistasime Abruka raamatukogu 88. sünnipäeva. Alustuseks vaatasime Lümanda näiteringi etendust “Onu parimad päevad…”, autor Oskar Luts.

Sünnipäeva teema oli “Haruldused Abrukas”. Rääkisime ja vaatasime pilte erilistest lilledest – orhideedest – ja erilistest lindudest, kividest ka. Tõdesime, et me ei saa isegi aru, milliste väärtuste keskel me siin elame.

19. augustil toimus pärimuspäev “Laevaehitajad Jürissonid”, millega tähistasime merekultuuriaastat. Jürissonide kodumajade juures kuulasime meenutusi vanadest aegadest. Jutustasid Abrukal sündinud ja kasvanud Agnes Kukk ja Elmi Epro.

Edasi jalutasime mööda endisaegset taliteed Pöörna sääre tippu. Seal ehitati umbes 100 aastat tagasi laevu. Ehitasime meiegi kolm kividest laeva, mis jäid meenutama kunagist laevaehituspaika.

Tänud kõigile tegijaile ja osalejaile!

Helle Kesküla