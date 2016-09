Köögiviljakampaania

Kutsume paikkondi osalema Tervise Arengu Instituudi järjekordses köögiviljakampaanias. Kampaania kestab 12. septembrist 2. oktoobrini.

Kampaania eesmärk on mõjutada inimesi sööma vähemalt kolme portsjonit ehk peotäit köögivilju päevas.

Kampaania sõnum on: “Rohkelt köögivilju sisaldav menüü aitab tervislikul viisil kehakaalu kontrolli all hoida või seda alandada.”

Miks kampaania vajalik on?

Kuigi inimesed on üldiselt teadlikud, et puu- ja köögiviljad on kasulikud, ei söö nad neid piisavalt. Vaid 8% inimestest sööb päevas viis portsjonit (5x 100 g) puu- ja köögivilju, nagu Eesti toitumissoovitused ette näevad.

Puu- ja köögiviljade grupi siseselt on suurem probleem köögiviljade söömisega. Vastavalt soovitusele ehk vähemalt 300 g köögivilju sööb 29,4% inimestest. Mehed söövad köögivilju vähem kui naised, vastavalt 22,4% meestest ja 34% naistest.

Piisav puu- ja köögiviljade söömine aitab oluliselt vähendada riski haigestuda kroonilistesse haigustesse, eriti südame-veresoonkonna ja mõningatesse vähihaigustesse.

Samuti aitab nende söömine vältida ülekaalu. Tervise Arengu Instituudi poolt noorte seas läbiviidud uuringu (HBSC 2005/2006, 11-, 13- ja 15-aastased kooliõpilased) andmetel on ülekaalulised 12,4% poistest ja 6,5% tüdrukutest ning need protsendid on aasta-aastalt suurenenud.

Üleskutse paikkondadele

Kutsume köögiviljade kampaanias osalema ka Lääne-Saare valla külasid ja paikkondi, et tõsta meie inimeste hulgas köögiviljade populaarsust, et sel teemal uusi teadmisi saada, kaasa mõelda ja ise proovida.

Tegevused kampaaniaperioodil:

– töövõtete demonstreerimine, mida kasutatakse köögiviljade toidutegemiseks ettevalmistamisel (nt sibula hakkimise, porgandi koorimise jms võistluste korraldamine)

– uute ja huvitavate retseptide võistlused ja kooskokkamised

– nunnukonkursside korraldamised koos köögiviljade söömisega jms

– koduaedadest ülejäävate köögiviljade kogumise aktsioonid, kogutud viljade jagamine näit lasteaedadele ja koolidele.

Oleks tore, kui tegevuste läbiviijad annaksid meile teada, mida huvitavat korraldati teie kodukandis köögiviljade kampaania raames.

Lääne-Saare vallavalitsus,

Tervise Arengu Instituut