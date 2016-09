Lääne-Saare valijamees on Maidu Varik (1)

Lääne-Saare vallavolikogu valis eile häältega 10 : 8 vabariigi presidendi valijameheks volikogus opositsiooni kuuluva sotsiaaldemokraadi Maidu Variku.

Valida oli kahe kandidaadi vahel. Andres Tinno esitas kandidaadiks volikogu esimehe Urmas Lehtsalu ja Mart Maastik omalt poolt Maidu Variku, kes osutus ka valituks.

Volinikud said salajasel hääletusel anda teada ka oma eelistusest võimaliku presidendi osas ning Lääne-Saare lemmikuks osutus Allar Jõks. Teisena mainiti enim Marina Kaljuranda ning pingerea lõpetasid Siim Kallas ja Mailis Reps.

Valijameest valis eile ka Ruhnu volikogu, kelle esindajaks sai volikogu esimees Heiki Kukk. Kukk on varem öelnud, et tema isiklik eelistus on Mart Helme.