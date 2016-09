Leisi vald sai uue vallasekretäri (1)

2015. aasta aprillist vabaks jäänud Leisi vallasekretäri ametikohal töötab alates sellest nädalast pealinnast saarele kolinud Elo Ilumäe (pildil).

“Inimene juhtus lihtsalt nägema, et meil on koht vaba, ja oli valmis Tallinnast ära Saaremaale tulema,” ütles Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep.

Leisi vald hakkas uut vallasekretäri otsima pärast seda, kui eelmine vallasekretär Kaire Müür läks Lääne-Saare valda õigusnõunikuks. Uue vallasekretäri leidmiseks välja kuulutatud konkurss kukkus läbi ja Kaire Müür täitis kuni käesoleva ajani Leisi vallasekretäri ülesandeid osalise tööajaga.

Ludvik Mõtlepa sõnul näitas möödunud aastal vallasekretäri leidmiseks läbiviidud konkurss, et vallasekretäri ametisse on spetsialisti raske leida. “Huvilisi oli palju, aga nad ei vastanud vallasekretärile esitatavatele nõuetele,” viitas vallavanem. Pärast konkursi nurjumist lisati vakantne töökoht valla kodulehel avaldatud vabade töökohtade loetelusse.

Kui konkursil osalenud kandidaatidelt nõudis Leisi vald kohaliku omavalitsuse tööd reguleerivate õigusaktide väga head tundmist, siis Elo Ilumäel on küll nõutud haridus, kuid omavalitsuses ta töötanud ei ole. “Omavalitsustöö kogemust tal veel ei ole, aga küll me selle saavutame,” lausus vallavanem. Et järgmine aasta kujuneb omavalitsustele praegustes piirides viimaseks, saab ka vallasekretäri töö olema Mõtlepa hinnangul küllatki pingeline.

Alles möödunud reedel Kuressaarde kolinud juristiharidusega Elo Ilumäe ütles, et Saaremaal ei ole eriti lihtne erialast tööd leida ning kuulnud infot vabast töökohast Leisi vallas, otsustas ta kandideerida. Varem erinevates valdkondades juristina töötanud uut vallasekretäri omavalitsustöö kogemuse puudumine verest välja ei löö. “Arvan, et saan ka sellel ametikohal hakkama,” sõnas ta.

Ka on Elo Ilumäe arvestanud asjaoluga, et haldusreformi tulemusel ei kesta Leisi vald enam pikalt ning töökoht võib kaduda. “Ma sellest olen teadlik, aga see mind morjendanud küll ei ole, kui ma sellesse ametisse asusin,” lausus Ilumäe. “Muudatused on tänapäeva ühiskonnas väga kiired tulema, ükskõik millises valdkonnas sa töötad.”

Lisaks juristiametile on Elo Ilumäe tegelenud Eestis tipptasemel body-fitnessiga ja töötanud rühmatreeningute treenerina.