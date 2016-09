Linn soovib koduhooldusteenust laiendada (2)

Kuressaare linnavalitsus loodab koostöös Lääne-Saare vallaga ja Euroopa Sotsiaalfondi toel koduhooldusteenust järgmisest aastast laiendada.

“Omavalitsuse pakutava koduhooldusteenuse raamid seab sotsiaalhoolekande seadus, kuid me soovime olemasolevat teenustepaketti laiendada,” ütles Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe. “Kui praegu pakutakse koduhooldusteenust argipäevadel kella kaheksast viieni, siis tulevikus ehk ka nädalavahetustel, riiklikel pühadel ja erandolukordadel öise järelevalvena.”

Teenuse arendamiseks kavatseb Kuressaare linnavalitsus osaleda Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” taotlusvoorus, mis on avatud 31. oktoobrini.

Linn kutsub endale koostööpartneriks Lääne-Saare vallavalitsust.

“Üksi me seal taotlusvoorus osaleda ei saa,” nentis Lindmäe. “Taotluse rahastamise üks tingimusi on vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse üksuse kaasamine.”

Taotletav summa oleks kokku 225 000 eurot, kogu projekti omaosalus aga kokku ligi 50 000 eurot. Omaosaluse summa jaotuks Lääne-Saare valla ja Kuressaare linna vahel proportsionaalselt vastavalt elanike arvule. Kuressaare linn peaks sel juhul tasuma umbes 32 000, Lääne-Saare vald umbes 17 000 eurot.

Lindmäe sõnul pole Lääne-Saare vald koostöö osas veel vastust andnud. Kuressaare-poolse omafinantseeringu osas teeb otsuse aga linnavolikogu.

Üks oluline kriteerium toetuse taotlemisel on see, et 30% neist, kes oma lähedast hooldavad, peab jääma tööturule. “Need on inimesed, kes tahavad, kuid ei saa oma lähedase hooldamise pärast tööle minna või kel on oht seetõttu oma töö kaotada,” selgitas Lindmäe.

Kuna praegu puudub linnavalitsusel ülevaade, kui palju selliseid inimesi reaalselt on, kes tahavad, kuid ei saa oma lähedase hooldamise pärast tööle minna või kel on oht seetõttu oma töö kaotada, kutsub Lindmäe üles neid endast linnavalitsusele kindlasti teada andma.

Kui paljudele inimestele koduhooldusteenust pakkuda saab, oleneb rahastuse suurusest ja sellest, millised pakutavad teenused täpsemalt on. Need sõltuvad aga sihtgrupi vajadustest.

Lindmäe sõnul on inimesi, kes koduhooldusteenust pakkuma hakkaksid, hinnanguliselt tarvis kuus kuni kümme. “Neid, kes sotsiaaltööd õppinud, on üsna palju ja sotsiaalhooldajaid õpetab ka meie ametikool,” rääkis Lindmäe.

Kairit Lindmäe sõnul ei tohi projektiraha kasutada juba toimiva süsteemi arendamiseks. “Sisuliselt jäävad need kaks teenust paralleelselt jooksma, ent kahe aasta jooksul lähevad ühtsetele alustele,” selgitas ta.