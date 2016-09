LUGEJA KIRI: Mis päästaks prügisokutajaist? (1)

Olen Kuressaares Õie tänaval majas nr 1 elanud juba 26 aastat ja kõik need aastad olnud hädas prügiloopijatega.

Kes kauplusest, näiteks Maximast tuleb, on meie majani jõudes oma jäätise vms juba ära söönud, pakend visatakse aga meie hekki.

Küll on meie aia külge pandud rippuma kilekotte koera väljaheitega, tühja taarat, isegi prügikott on üle õue meie aeda visatud. Milline normaalne inimene viskab oma prügi teise inimese õue?

Hiljuti õue riisudes leidsin Maxima pakiautomaati saadetud paki ümbrise, paki saaja nimi – Tõnis – ja tema telefoninumber kenasti peal. Helistasin sellele Tõnisele ja küsisin, kuidas see pakend meie hoovi sai. See Tõnis ütles aga, et tema on hoopis Tallinnas. Tagantjärele muidugi kindlaks ei tee, kes selle pakendi sinna viskas, aga tuulega see meie hoovi lennata ei saanud – meil on kõrge aed ja sirelihekk.

Olen linnavalitsusele helistanud, viimati sel kevadel: ehk saaks aia külge panna prügikasti. Ehk mõni ikka viskab oma sodi sinna sisse. Mulle vastati linnavalitsusest, et nad tulevad vaatama ja arutavad. Vaadata pole seal midagi – koristan sodi ju ära, nii palju kui jõuan. Keegi teine seda ju koristama ei tule.

Õie tänava elanik