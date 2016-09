Randvere tööõppekeskuse ekskursioon Kärla piirkonda

16. augustil käis Randvere tööõppekeskuse pere ekskursioonil Kärla piirkonnas vaatamas kohalikke vaatamisväärsusi.

Kui algul võib mõelda, et mida siin nii väga vaadata ja avastada on, siis selgus, et paljud polegi neid kodulähedasi kohti näinud. Reisi sihtkohad olid Karujärve kämping, Suure Tõllu kerisekivi, endine Dejevo sõjaväeosa ja Lihulinna maalinn. Kehvade teeolude tõttu me maalinnale paraku ei pääsenud, kuid kõik muud sihtkohad said külastatud.

Meile meeldis väga Karujärve kämping, kus saime nautida suurepärast loodust ja vaatasime üle ka meie endi tehtud vaibad, mis on jõudnud kämpingu uute majakeste põrandatele.

Kuulasime legendi seitsmest karust, keda vanajumal suure tülitsemise tõttu laiali lõi ning kelle järgi järv oma nime sai. Inimesed rääkisid oma mälestusi seoses Karujärvega. Nobedamad olid kodust lõunasöögi kaasa võtnud ja ülejäänud said tellida kämpingu perenaise valmistatud lõunasöögi. Vaatamata vihmale jäid kõik selle külastusega väga rahule.

Käisime ka Ürus Suure Tõllu kerisekivi vaatamas. See tekitas samuti elevust, sest näha keset metsa seesugust suurt kivimürakat oli vapustav. Proovisime ka kivi liigutada, kuid see jäi siiski katseks, üritada oli sellegipoolest vahva. Kivi juures oli samuti oma legend, Suure Tõllu tublist naisest Piretist, kes vedas Tõllule sauna kerisekive, kuid seesamune kivi kukkus põllepaelte purunemise tõttu maha ja jäigi sinna.

Käisime ka Dejevo sõjaväeosa väikest osa vaatamas, kus täna on Karujärve tervise- ja discgolfirada. Üks lapsevanem rääkis oma sealsest teenistusest ja kuidas seal elu omal ajal käis, seda oli põnev kuulata. Sõjaväeosana toiminud kompleksi ajaloost rääkimine ja kuulamine oli põnev, sest see, mida seal nägime, oli midagi muud.

Tegime peatuse ka Kärla kiriku juures, mis oli paljude meelest huvitav ja väliselt kaunis.

Täname Lääne-Saare valda transpordiga toetamise eest ning ka pereliikmeid, kes olid osavõtlikud ning rääkisid oma lugusid Kärla piirkonna vaatamisväärsustest.

Loeme oma reisi igati õnnestunuks.

Marina Skljarenko, MTÜ Randvere Tööõppekeskus