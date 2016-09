Ruhnu kirev elu jõuab teleekraanile

Juuli lõpus lahvatas Ruhnus tüli vallavanema ja kohaliku poepidaja vahel, mis oli juba mõnda aega hoogu kogunud. Vastasseis ei ole aga paraku raugenud.

“Tegelikult on ta ju lihtne pätt, keda ümbritseb volikogus neli teist pätti. Ma olen saarel elanud 38 aastat ja näen, et ta ei tee muud, kui sahkerdab rahadega. Sellisel vallal, nagu meil siin praegu on, pole mingit mõtet,” põrutab Gerne Saarte Häälele.

Politsei tõi juuli lõpus Ruhnust Kuressaarde kainenema saarel poodi pidava Vitali Gerne. Gernel oli abipolitseinikust vallavanemale mitmeid etteheiteid, mis kõrgendatud hääletoonil ka teatavaks tehti. Vallavanem Jaan Urvet andis mõista, et probleemid nende vahel on kestnud juba mõnda aega ning see, et skandaal rullus lahti otse kaamerate ees, oli lihtsalt juhus.

Sündmuste keskele sattus TV3 reporter Katrin Lust koos oma saatetiimiga, tänu millele saab juhtunut näha esmaspäeval teleekraanil.

Vitali Gerne ütles, et kaameraga jäädvustatud lugu oli küll tobe ning napsu sai võetud, kuid mõistus püsis tal selge. Saare turvalisuse kohta ei osanud Gerne öelda muud, kui et Urvet selle tagajaks kindlasti ei sobi.

Tema arvates oleks Saare maavalitsusel tagumine aeg vald selle praegusel kujul likvideerida. Vitali Gerne meelest oleks abi Pätsi-aegsest lahendusest: “Majakavaht, metsavaht ja sekretär ja rohkem ei olegi vaja. Kolm riigiametnikku tulid oma asjadega ideaalselt toime.”

Jaan Urvet nimetas Vitali Gerne väljaütlemisi absurdseiks: “Osa inimesi arvab, et nad on saare omanikud. Vallavalitsus ja volikogu töötavad ju ikkagi inimeste nimel, selleks, et elu saarel sujuks. Etteheited ei ole eriti tõsiselt võetavad, ja ta ei oma ka mingit ülevaadet, milles ta mind süüdistab.”

“Gernega juhtunud lugu ei tasuks küll võtta kui Ruhnu olemust kokkuvõtvat sündmust. Kui keegi tuleb siia üheks-kaheks päevaks ja satub keerulisse olukorda, ei tasu selle järgi kohe kogu saareelu defineerida. Siin on mängus aastatetagused lahendamata probleemid,” sõnas Urvet.

Katrin Lusti juttu kommenteerides märkis ta, et ajakirjanik võis olukorrale veidi üle reageerida ning asjale ühiskondlikku mõõdet lisada. “Ma olen nõus, et suvel peaks saarel olema püsipolitsei, sest joomine kipub nendel kuudel ikka suurenema,” tõdes Urvet.

Saarel purjuspäi sõitmise kohta ütles ta: “Olgem ausad, kes seda kontrollib? Abipolitseinikul pole ju neid õigusi. Kui leitaks ressursse, oleks muidugi hea, kui üks korravalvur siin ka aastaringselt oleks.”

Lust: Ruhnus toimunu oli šokeeriv!

Varem oli teada vaid vallavanema versioon saarel juhtunust ning reporter Katrin Lustil ei olnud politsei menetluse tõttu lubatud kommentaare jagada. Lust, kes oli Ruhnu saarel tegemas lugu “Kuu-uurija” tarbeks, lootis oma sõnul eest leida rahulikku kauni rannaäärega miljööd, kuid reaalsus osutus hoopis teistsuguseks.

“Ma olen oma ajakirjanikuelus silmitsi seisnud mitmete raskete olukordadega, kuid see, mis ma [Ruhnus] eest leidsin, oli minu jaoks šokeeriv,” kinnitas ajakirjanik. Tema sõnul oli suurim probleem korravalve puudumine.

“Suvel käib ju Ruhnus mandrilt palju inimesi, kes tihti arvavad, et mis mandril keelatud, on saarel lubatud. Isegi kui inimesed ei tule mõttega mingeid sigadusi teha, teatakse, et lähimad korrakaitsjad asuvad kümnete kilomeetrite kaugusel üle vee,” rääkis Lust.

Ta mainis, et saab aru Jaan Urveti võimetusest saarel mingit korda luua ning kohati jääb mulje, nagu tegutsetaks Ruhnus omakohtu reeglite järgi.

Kohalikud rääkisid, et juhtum, millele TV3 võttegrupp peale sattus, ei ole harukordne. Lusti arvates peaks saarel valitsevast olukorrast kedagi teavitama, sest ei ole ju aktsepteeritav purjuspäi sõitmine saarel, kus liiguvad ringi ka lapsed.