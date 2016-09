SÜG vähendas eksamite hulka (1)

Saaremaa ühisgümnaasiumis (SÜG) on igakevadiselt eksameid tehtud eelmisest riigikorrast alates, kuid alates sellest õppeaastast otsustas kool kergendada nii õpilaste kui ka õpetajate koormat – eksameid tehakse nüüdsest vähem.

SÜG-i õppealajuhataja Marek Schapel ütles, et Eesti Vabariigi taastamisega muutus eksamite tegemine Eestis küll vabaks, kuid neil jäid eksamid ikkagi alles. Seda n-ö harjutamise mõttes.

“Eksamite tegemise mõte oli õpilaste harjutamine eelseisvateks lõpueksamiteks nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiosas,” selgitas ta. “Eksam on pidupäev, kus õpilane saab näidata oma teadmisi.”

Viimased õppekava muudatused on lisanud koolile aga uusi tegevusi. Lisaks ainealasele õpetusele tuleb Schapeli sõnutsi õpilasi arendada üldpädevuste vallas. Lisandunud on põhikooli loovtööd ja gümnaasiumi uurimistööd.

Ta märkis, et osa teemasid saab käsitletud küll ainetundide raames, kuid samal ajal on teemasid, mis vajavad pikemat süvenemist ja rohkem aega nendega tegelemiseks. “Seetõttu on kevaditi tekkinud olukord, kus õpetajad ei jõua kõiki õpioskusi nõudvaid tegevusi läbi teha,” tõdes õppealajuhataja.

Kõigele lisaks on Marek Schapeli sõnul õpilastel tekkinud suurem hirm eksamite ees ning sellele tuli leevendus leida. “Kevadise pinge vähendamiseks nii õpilastel kui ka õpetajatel otsustasimegi sel aastal eksameid vähendada,” kinnitas ta.

Päris kõiki eksameid tema sõnul siiski ära ei jäeta, sest põhikooli ja gümnaasiumi lõpus on eksamite tegemise nõue veel alles.

“Samuti tuleb eksameid teha ülikoolis ja kogemusi tuleb ju kusagilt saada,” nentis Schapel.

Edaspidi toimuvad SÜG-is kevaditi eksamid II (4.–6. klass), III (7.–9. klass) ja IV (10.–12. klass) kooliastmes. Seejuures teevad II ja III kooliaste ainult ühe eksami, IV kooliaste aga kaks eksamit.