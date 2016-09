Tere, armas kooliaeg!

PUUD ANNAVAD KÄEST KÄTTE TUULT

Lehte Hainsalu



Puud annavad käest kätte tuult

ja inimpõlved teatepulka.

Kes väike, tarkust kogub truult,

see sobib varsti suurte hulka.

On ühed väljalennupakul

ja teised alles läve hakul.

Ei iial tühjaks jää see õu.

Ei iial vanaks jää see õu.

On järjest uutel koolialgus.

Ja läinuid saadab koolivalgus.

Puud annavad käest kätte tuult,

käest kätte, ladvast latva tuult.

Ja põlvest põlve kestab see –

koolirõõm ja koolitee.