Vald hoidub turvakodu arve maksmisest

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade turvahoid heidab Leisi vallale ette arvete maksmata jätmist. Vabatahtlikud võtsid aasta alguses oma hoole alla Leisi valla hulkuvad kassid, kes olid jäänud omanikuta ning kelle ülalpidamiskulud pidanuks vald hüvitama.

2016. aasta jaanuaris anti turvakodule teada Leisis ühe proua õuele tulnud kassidest. Naine ise arvas, et tegemist võib olla ühe hiljuti surnud vallaelaniku koduloomadega. Kassid olid sõbralikud ja hoolitsetud väljanägemisega. Abi saamiseks pöörduti vallavalitsusse, kust probleemile lahendust ei saadud. Vabatahtlikud võtsid kassid oma hoole alla ning vallale siis kasside ülalpidamiskulude arvet ei esitatud.

Turvakodus hakkas tööle uus inimene, kes võttis enda peale ka arvepidamise. Tema arvates ei olnud turvakodul mingit põhjust vallale seda raha kinkida, seda enam, et igal kohalikul omavalitsusel on kohustus tegeleda hulkuvate loomade probleemiga.

Turvakodu vabatahtlik Iia Mölder saatis Leisi vallale arve turvakodusse toodud kasside ülalpidamise eest, mainides, et tasumisele kuuluvad 14 päeva ülalpidamiskulud. Vallavanem Ludvik Mõtlep vastas aga sellele, et on turvakodu töötajaga vestelnud ega aktsepteeri arvet, sest pole andnud nõusolekut loomade turvakodusse paigutamiseks.

Leisi vallale esitati arve 220 euro kohta, mis on nelja hulkuva kassi ülalpidamiskulu.

Turvakodu juhatuse liige Edit Annusver ütles, et nõu on peetud ka loomakaitse liidu juristiga, kellele sai kogu info edastatud. Juristi sõnul ei ole Leisi vallal mitte mingit alust arvete maksmisest keelduda ning selline tegevus läheb seadusega vastuollu.

Leisi vallavanem Ludvik Mõtlep ütles, et arve kasside ülalpidamise eest laekus mitu kuud hiljem augustis. Vallavalitsus on teadlik, et hulkuvate loomade küsimuse peab lahendama vald, kuid seekord olid vabatahtlikud loomad vallast ära viinud enne, kui vald jõudis uurida, kelle omad need kassid võisid olla.

“Me ei ole arve maksmist küll maha kandnud ning hoolitseme ikka selle eest, et hulkuvate loomade küsimus saaks lahendatud, kuid seekord toimus asi natuke teistmoodi,” rääkis Mõtlep. “Kuulsime, et vabatahtlikud olid kassid ära viinud ning alguses oli sellega kõik korras, arvet ei esitatud, kuni siis augustikuus laekus arve, mis, selgus, oligi jaanuarikuust.”

Vallavanem lisas, et kuna arve laekumine võttis mitu kuud aega, siis ei kiirusta vald praegu ka selle tasumisega, kuid suure tõenäosusega saab vajalik summa siiski makstud.