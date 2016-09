Itaalia muusikut vaimustab Püha kiriku orel

Pühapäeval kell 18 annab Pihtlas Püha kirikus orelikontserdi Kuressaare muusikakooli vastne orkestri- ja klaveriõpetaja Edoardo Narbona.

Narbona ütles Saarte Häälele, et on mänginud orelit paljudes Eesti kirikutes ja samuti mõnes Saaremaa kirikus. “Aga see väike orel on väga hea renessanss- ja barokkmuusika jaoks. Sellel on eriline mõnus pehme heli,” kiitis ta, nentides, et tegemist on erakordse instrumendiga. Samuti on Narbona üllatunud, kui hästi soosib heli liikumist Püha kiriku arhitektuur. “Seal on suurepärane pikk puidust rõdu. Kui sinna panna veel koor, siis inimesed on justkui helist ümbritsetud,” rääkis ta.

Pühapäeval musitseerib Narbona siiski üksinda. Kontsert kestab tunnikese.

Kontserdi eesmärk on Narbona sõnul juhtida Saaremaa inimeste tähelepanu sellele, et Püha kirikus on peidus tõeline aare. Muusik märkis, et Itaalias on näiteks see probleem, et paljud huvitavad ja väärtuslikud asjad ja objektid on vajunud unustuse hõlma.