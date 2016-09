JUHTKIRI: Natuke või täitsa katki (1)

Kuressaare Laurentiuse kiriku tornikiivri nigelat olukorda ei eita ükski asjaosaline. Samuti leiavad nii kogudus, linnavalitsus kui ka muinsuskaitseamet, et torn vajab restaureerimist.

Sellegipoolest on tekkinud omapärane olukord, kus kiriku jaoks, millesse on aastate jooksul pandud sadu tuhandeid eurosid, ühtäkki enam raha ei jätku.

Tegemist ei ole ainult koguduse probleemiga – teatavasti kõrgub Laurentiuse kiriku torn Kuressaare kesklinna ühe suurima liiklussõlme kohal.

Kui torn peaks tormituulega veidi nihkuma, muutub olukord juba ohtlikuks. See tähendaks aga Torni tänava osalist sulgemist. Õnneks nii kaugele asjalood siiski veel arenenud ei ole.

Õigemini – vähemalt linnavalitsuse teada pole torni seisukord nii hull, et seal praegu ohtu oleks. Järelikult on muinsuskaitseameti hinnangusse kirjutatud “tornikiiver on avariilises seisukorras” mitmeti mõistetav. Eks olnud hiljaaegu ju ühe paberi peal kirjas ka see, et raekoja põrandast võib läbi kukkuda.