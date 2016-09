Lääne-Saare vald otsib kantselei raudvara (1)

Lääne-Saare vallamajja otsitakse töötajat ametinimetusega kantselei vanemspetsialist. Muu hulgas on see inimene, kelle häält kuulevad kõigepealt vallamajja telefonitsi pöördujad või kes oskab abivajaja suunata vallamajas vajaliku ametniku juurde.

Vallasekretär Andrus Lulla, kes juhib valla kantselei tööd, ütleb, et see ei ole uus ametikoht, vaid vabanev. Praegune töötaja on otsustanud vabastada koha noorematele. Lulla selgitab ka, et mõnes mõttes on see amet sekretäritöö. Teisalt jälle selline jaamakorraldaja amet.

Selle ametniku kätte jõuab kõigepealt kogu vallamaja üldaadressidele laekuv kirjavahetus. Nii tavakirjad kui ka e-post. Need kõik tuleb registreerida, suunata, vajadusel ka vastata. Ühesõnaga, kogu kirjavahetuse haldamine ja ka kirjadele vastamise kontrollimine.

Kohalikus omavalitsuses on seadusega üsna täpselt määratud, kui kaua võib ühele või teisele kirjale vastust koostada. Kõik see käib läbi Delta dokumendihaldustarkvara ning seega tuleb Lulla sõnul kasuks selle või mõne muu sarnase süsteemi tundmine. Samamoodi võiks kandideerijal olla mõningane arusaam kohaliku omavalitsuse toimimisest.

Lisaks tuleb kantselei vanemspetsialistil korraldada kodanike vastuvõttu ja vajadusel suunata telefonikõnesid.

Selleks aga, et kõike seda organiseerida, peab teadma ka, kes ja kus majas on. Vajadusel oskab ta inimese leida ka väljaspool maja.

Lulla sõnul on väike osa tööst ka volikogu ja valitsuse istungite teenindamine. Seda selles mõttes, et tuleb olla nagu natuke perenaine ja vaadata, kas ruumid on korras ja kõik vajalik olemas.

Nõudmised sellele ametikohale kandideerijale on üsna üheselt mõistetavad: arvutioskus, väga hea suhtlemis- ja eesti kirjakeele oskus, ühe võõrkeele kesktase.

Töökuulutuses on eeldusena nimetatud erialase hariduse olemasolu soovitavalt sekretäri kutseõppe 5. tasemega, kasuks tuleb ka aastane töökogemus.

Andrus Lulla rõhutab veel kord, et kindlasti on vajalik väga hea suhtlemisoskus ning kohusetundlikkus ja täpsus.

Tuleb olla ka kiire õppija. Lulla mainib, et mõnda aega peab uus ametnik oma n-ö eelkäija kõrval nädalapäevad “õpipoissi” etendama.