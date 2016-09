Mart Maastik: Variku valimine pole veel Lehtsalu umbusaldamine

Lääne-Saare vallavolikogu opositsiooni liider Mart Maastik ütleb usutluses Saarte Häälele, et nende kandidaadi Maidu Variku valimine presidendi valijameheks tuli suure ja rõõmsa üllatusena, kuid volikogu esimehe Urmas Lehtsalu umbusaldamiseks seda võitu nimetada ei saa. “Küll aga peaks see koalitsioonile mõtlemisainet pakkuma, kas teerullipoliitikat saab jätkata,” sõnab ta.

Kas eilse volikogu otsus esitada Lääne-Saare valla valijameheks mitte Urmas Lehtsalu, vaid opositsiooni esindav Maidu Varik, on üks sammudest teel, kus võim vallas hakkab muutuma?Ma küll ei tahaks seda kommenteerida, see otsus puudutas ikkagi vaid presidendi valimist. See oli endale ka suur üllatus, et meile need hääled ära tulid. Üheksa häälega arvestasime, kümnes tuli üllatusena. See oli tore üllatus. Võib-olla kellelegi ei meeldi Reformierakonna kandidaat ja sellepärast hääletas teisiti, teades, et meil on eelistus teine (Allar Jõks – toim).

On see võimalik, et keegi ajas midagi segamini sedelit täites, nagu väidetakse?

Ei, ma ei usu, et keegi midagi segi ajas.

Arvestades, et üks volinik oli eile puudu ja temagi on opositsioonist, siis matemaatiliselt tähendab see sisuliselt Urmas Lehtsalu umbusaldamist?

See ei olnud konkreetselt umbusaldamine, vaid usaldati rohkem teist kandidaati. Selge on see, et see on märk, et tänase valitsemispoliitikaga rahul ei olda ja kui kasvõi volikogu istungeid jälgida, siis vastuseid sealt ei saa, küsimusi esitada ei saa. Eelarvet ette valmistades kuskil seda arutada ei ole võimalik. Rõõmu see ei valmista.

Keegi kuskil teeb mingisugused ettepanekud ja kui volikogus ei saa ka enam küsimusi esitada, mis selle volikogu mõte siis on?

Kõik, mis altpoolt tuleb, või ülevaltpoolt, kust otsast vaadata, üle jääb vaid kätt tõsta või vait olla.

Mina küll rahul ei ole praeguse valla poliitikaga, kus sisuliselt ei saagi aru, kes otsuseid teeb. Igatahes volikogu ei tee. Teatud seltskond on vaid kummitempel.

Rahulolematuse väljendusena võibki ju üritada olukorda muuta?

Umbusaldada on väga lihtne, võib-olla oleks seda võimalik isegi teha. Aga siis on vaja uus meeskond ja väga tugev vallavanem leida.

Muuta tuleks palju. Tuleks üle vaadata tohutult paisunud valla juhtimiskulud, valla arengukava ja eelarvestrateegia. Kaotada nö sotsiaalseid töökohad. Muutust oleks kindlasti vaja, kuid kiiresti selliseid asju teha ei saa. Aga mõtlemisainet on küll. Eelkõige annab hääletustulemus lootust, et võimulolev seltskond hakkab mõtlema, et teistega peaks ka arvestama.