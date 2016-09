Päevakeskuses tähistati vanavanemate päeva

Kuressaare päevakeskuses laulsid ja tantsisid eile vanaemadele-vanaisadele Naerusuu lasteaia mudilased ning üheskoos võeti ette ka kaartide meisterdamine.

Eile kogunesid päevakeskusse need vanaemad ja vanaisad, kes ühel või teisel põhjusel ei saanud vanavanemate päeva tähistada omaste keskel. Peomeeleolu tulid looma Naerusuu lasteaia väikesed laululinnud – 3–7-aastased tüdrukud ja poisid, kes kõik käivad Naerusuu Sipsiku rühmas.

Laulud oli neile selgeks õpetanud muusikaõpetaja Maire Teras, kaasa aitas ka õpetaja Ulvi Laide. Vanaemadele ja vanaisadele esines üheksa last, kes kõik nõustusid, et pidu oli tore.

Väike Eliise, kes oli üks esinejaid, ütles, et tema vanavanemad on hoopis mandril ning vahva on esineda ka teistele vanaemadele ja vanaisadele.

Pidu pidasid toredaks ka eakad, kelle auks üritus oli korraldatud. Nii mõnelgi läks silm märjaks, kui esitamisele tuli laul “Ema”, ning rõõmsamate tantsude peale kiskus nägu muigele.

Vanaema Janne Ojalepp ütles, et tal endal on kaks lapselast, kes elavad Kuressaares. “Üks on 13-aastane ja teine 3,5 aastat vana. Töö tõttu ei saa ma neid nii tihti näha, kui tahaks, aga selline üritus aitab kindlasti kaasa vanavanemate esiletõstmiseks,” arvas ta.

Üsna pea 85-aastaseks saav Valve Kruusmägi rääkis, et tema esimene laps sündis siis, kui ta ise oli 18-aastane ning nüüd on tal lapselapselapsed vanuses 22, 5 ja 2,5.

“Kui see vanem poiss oleks tragim olnud, oleksin praeguseks ehk juba neljakordne vanavanavanaema!” naeris ta.

Valve arvas samuti, et tegu on toreda üritusega. Ta lisas, et nüüd, kus suveaeg hakkab vaikselt lõpule jõudma ja aias tööd vähem, hakkab ta päevakeskust tihedamini külastama.

“Ikka tahad ju vahel omasuguste sekka,” nentis vanaproua.

Meeleolukat üritust jäi lõpetama laste ja eakate ühine kaardimeisterdamine. Lapsega koos meisterdamine andis paljudele võimaluse meenutada, kui oluline on vanavanemate roll ja miks see päev tähistamist vajab.