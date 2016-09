Piimatööstus tõstab taas kokkuostuhinda

Saaremaa piimatööstus tõstab kuuajalise vahe järel teist korda toorpiima kokkuostuhinda. 1. oktoobrist hakkavad põllumehed saama piimakilo eest senise 23 sendi asemel 25 senti.

Saaremaa piimatööstuse nõukogu võttis kolmapäeval vastu otsuse tõsta oktoobri algusest toorpiima kokkuostuhind järgmisele tasemele ehk siis 25 senti/kg, ütles AS-i Saaremaa Piimatööstus nõukogu esimees Tõnu Post. Alles 1. septembrist oli Saaremaa piimatööstus tõstnud toorpiima hinda 21 sendilt 23 sendi peale. “Praegused müügiprognoosid ja turusituatsioon võimaldavad piimahinda uuesti tõstma hakata,” märkis Post.

Põllumajandus.ee kirjutas sel nädalal, et juuli keskpaigast on piimahinnad tõusnud Global Dairy Trade oksjonil tänaseks juba peaaegu 30 protsenti. Piimahindasid on ülespoole vedanud kaks faktorit: Euroopa Liidu piimatootmine on eelmise aasta sama ajaga võrreldes 1,5 protsendi võrra langenud ja Aasias on nõudlus piima järele suurenenud.

2014. aasta alguses rekordilise 40 sendini kerkinud piima kokkuostuhind hakkas maailmaturul tekkinud piima ülepakkumise ja Vene turu sulgumise koosmõjul langema 2014. aasta mais. Suurim kukkumine kestis 2014. aasta aprillist septembrini, mil hind kukkus 40 sendilt 25 sendile. Sel aastal on hind püsinud valdavalt 21 sendi juures.