Turismiinfost uuriti tuumarelvade kohta (1)

Suvi Kuressaare turismiinfopunktis tõi kaasa küsijate arvu kasvu ja nagi ikka ka mõningaid üsna ebatavalisi küsimusi.

22 suve tegutsenud Kuressaare turismiinfosse jõudis kolme suvekuuga 9582 inimest, edastas info Visit Saaremaa turismispetsialist Kristina Mägi. Seda oli rohkem kui mullu. Kui enamik turistide küsimusi kipuvad olema korduvad küsimused, satub ikka sekka ka “pärleid”.

“Prantslastele sai seletatud, et meie meres ei ela krabisid, Saaremaal talu omavale saksa härrale otsisime spetsialisti, kes vaablaste pesa hävitaks ning inglise vanapaarile, kes tahtis minna Nõukogude sõjaväeossa, kus omal ajal tuumarelvi hoiti, pidime paraku pettumuse valmistama,” rääkis Mägi. Vaatamata nutiajastule on küsimus number üks, kas teil kaarti on.

Mägi sõnul on 22 aasta taguse ajaga võrreldes praegu valikut rohkem. Näiteks majutusasutusi on 35 asemel 350. Ka on suvel harvad päevad, mil ei toimu ühtegi üritust.

Tänavune külastajate arv oli 7% suurem kui mullu. Eestlastest külastajate osakaal on aga kuue protsendi võrra langenud. Mägi sõnul võib selle taga olla parvlaevaühenduse probleemide kaja.

Rõõmustav on tema sõnul see, et soomlasi käis tänavu 11% võrra enam. Siiski tuleb tööd teha selleks, et just noorepoolsematele soomlastele Saaremaad kui reisi sihtkohta tutvustada. Lätlaste arv on kasvanud 16% ja leedulaste külastused 6%.

Märkimisväärselt on suurenenud ka poolakate arv. “Tõenäoliselt on selle põhjuseks poliitiliselt ebastabiilne õhkkond Kesk-Euroopas, mistõttu eelistatakse väiksemaid ja rahulikumaid sihtkohti,” arvas Kristina Mägi.