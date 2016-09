Urmas Lehtsalu tõrjub paleepöörde jutte (2)

Lääne-Saare vallavolikogus opositsioonile sülle sadanud valijamehe kohaga kaasnenud eufooria ja tulevase “paleepöörde” kohta arvab koalitsioon, et igaüks võib arvata, mida tahab.

Häältega 10 : 8 valiti Lääne-Saare volikogu kolmapäevasel istungil valijameheks Maidu Varik, kes kuulub opositsiooni ja kelle esitas Mart Maastik. Andres Tinno koalitsioonist esitas kandidaadiks volikogu esimehe Urmas Lehtsalu. Kui enamasti langebki valik volikogu esimehele, siis seekord läks teisiti.

Kohe pärast volikogu istungit ilmus ajalehe Meie Maa veebiversiooni artikkel, mis tõstatas küsimuse, kas tegu on paleepöördega Lääne-Saare vallas ning vahendas Mart Maastiku kirjandusklassikast laenatud sõnu “jää hakkas liikuma” ja kinnitas, et valijamehe valimine näitas suhtumist valda juhtiva Reformierakonna poliitikasse.

Pole seotud tööga

Üks koalitsiooni kuuluv volinik tunnistas, et hääletas tõepoolest Maidu Variku poolt. Urmo Talistu sõnul pole tema otsus kuidagi seotud Urmas Lehtsalu tööga. “Samuti pole minu otsus kuidagi seotud koalitsiooni mittetoimimisega,” kinnitas Talistu. Tema sõnul on Lehtsalu varem kaks korda valijamees olnud.

Tema tegi otsuse konkreetset valijameest ja selle võimalikke eelistusi arvestades. Talistu sõnul näitab tema tehtud valik pigem seda, et volikogus ei istu vaid “kummitemplid”, nagu Mart Maastik tavaliselt väita tavatseb.

Urmas Lehtsalu ütles Saarte Häälele, et tema ei näe kuskil probleemi, intriigi või umbusaldust. “Ma oskasin seda pigem oodata,” kinnitas Lehtsalu. Ta põhjendas seda sellega, et tegu ei olnud vallasisese asjaga, vaid küsimus on presidendi valimises. Lehtsalu kasutas Maastiku väitele vastuseks samuti kirjanduslikku lauset “kuuldused meie surmast on tugevasti liialdatud”.

Valijamees Maidu Varik ajalehes esitatud väidetega ei nõustu. “Need pealkirjad Meie Maa veebiversioonis on kahtlemata liialdused ja püüavad natuke kunstlikult luua pildi jätkuvast pidevast võimuvõitlusest Lääne-Saare volikogus,” ütles Varik eile Saarte Häälele. Tema sõnul on volikogu tervikuna püüdnud olla oma otsustes ja tegemistes erakondade ülene.

Koalitsioon töötab

Eilne otsus näitabki Variku kinnitusel mõneti, et volikogus ei ole alati selget koalitsiooni ja opositsiooni, vaid inimesed otsustavad oma parema äranägemise järgi.

Lehtsalu esitanud Andres Tinno märkis, et kõik volikogu viimasel istungil valla asju puudutanud hääletused näitasid, et koalitsioon töötab.

“Valijamehe valimine on paljuski volinike sisemise tunnetuse, mitte sisuline küsimus. Siin oli pigem hea näide sellest, et meie volinikud on oma otsustes vabad,” ütles Tinno. Ta lisas, et pole vahet, kes on valijamees, ja tunnustas Maidu Varikut kui tasakaalukat head inimest. “Oluline on valida Eestile parim president ja volikogu meelsuse sai Varik ka selles osas kaasa,” sõnas Tinno.