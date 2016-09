Alar Raamat pälvis päästeteenistuse medali

Siseminister Hanno Pevkur ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid eile Kumu auditooriumis üle päästeteenistuse aumärgid. Päästeteenistuse medali pälvis ka enam kui 18 aastat Kuressaare päästekomandos töötanud Alar Raamat.

Viimased üheksa aastat on Alar olnud meeskonnavanem ning tema meeskonna hinnangul on Alar usaldusväärne ja väga hea meeskonnakaaslane, kes on loonud ka väga hästi ja ühtselt toimiva meeskonna.

“Ta on loonud meeskonnas niivõrd usaldusliku suhte, et päästjad on nõus kõhklusteta täitma Alari edastatud ülesandeid, olgu nendeks päästetööd või vajalik tegevus komando hüvanguks. Alar on andunud päästja, keda ei jäta külmaks ükski tulekahju, kodukülastus ega ennetusüritus,” edastas Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais.

Alar ise kiidab kohe esimesena oma meeskonda, öeldes, et just see seltskond on see, mis on teda kõik need 18 aastat ametis hoidnud. Samas tunnistab ta, et sattus omal ajal päästekomandosse tööle üsna juhuslikult: “Läksin lihtsalt vaatama ja hakkas meeldima.”

Mainimata ei saa ka jätta, et Alari juhtimisel on Kuressaare päästemeeskond kahel korral võitnud Eliitkomando tiitli, saavutanud ühel korral auväärse teise koha ja jäänud tihedas konkurentsis ka neljandaks. Lisaks on Alari juhitud kodukülastused saavutanud komandos Kaisi sõnul erilise kuulsuse, sest just tema oma meeskonnaga satub nendesse kodudesse, kus nõu ja abi on eriti vaja.

Päästeteenistuse aumärgiga autasustatakse päästetöötajaid, samuti teisi Eesti kodanikke ja välismaalasi vapruse eest inimeste ja vara päästmisel ning silmapaistvate teenete eest tuletõrje- ja päästetööde korraldamisel, tegemisel ja päästeteenistuse arendamisel. Ühtekokku anti reedel välja 48 aumärki.