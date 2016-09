Eesti restoranide jalkameister selgub täna Kuressaares

Juba täna selgitatakse heategevuslikul turniiril välja Eesti restoranide meister jalgpallis. Chefs Cup 2016 turniir, mis toimub sel aastal esmakordselt Kuressaares, toetab tänavu Kuressaare ametikooli kokandusõpilaste praktikat välismaa tipprestoranides.

Kuressaare ametikoolist alustas oma kokateed ka Chefs Cup 2016 korraldaja Peeter Pihel, kes hetkel töötab kindlalt maailma tipprestoranide hulka kuuluvas restoranis Fäviken Magasinet. Piheli sõnul oli ta tõeliselt üllatunud, et isegi hoolimata turniiri meretagusest toimumiskohast täitusid turniiril osalejate read ka sel aastal kiiresti.

„Korraldame turniiri juba kuuendat korda ja sel aastal esimest korda Kuressaares. Sellest on kujunenud üks kindel koht, kus restoranide töötajad kord aastas kohtuvad, mängivad jalgpalli ja panustavad heategevusse,“ lausus Pihel.

Kui varasematel aastatel on heategevusliku loteriiga toetatud köögitehnika soetamist väikestele maakoolidele, siis sel korral on turniiri eel ja selle ajal võimalik soetada loteriipilet, mille tuludest toetatakse paljude Eesti tippkokkade kasvulavaks olnud Kuressaare Ametikooli kahe kokandusõpilase praktikat välismaistes tipprestoranides. Pihel loodabki, et edaspidi õnnestub turniiriga külastada erinevaid Eestimaa paikasid.

Sel aastal on Chefs Cup oma jõud ühendanud 17.-19. septembrini Tallinnas toimuva rahvusvahelise restoraniäri foorumiga Sauce. Nii on lisaks jalgpalliturniirile noorte kokkade praktikavõimalustesse panustamas ka Sauce konverents, korraldades 17. septembri õhtul Kuressaare Kuursaalis heategevusliku õhtusöögi Secrets of Saaremaa, kus valmistavad õhtusöögi parimad Saaremaa kokad ja tippkokad Soomest, Taanist ja Venemaalt.

Omavahel võtavad sel aastal mõõtu järgmised restoranid, toitlustusettevõtted ja kokkade meeskonnad: Maikrahv, Kaks Kokka/Ö, Clazz, Hiiu Pubi, Wicca, Cru, Senso, Event Catering, Estonian Burger Factory, Gourmet Coffee, Art Priori, Tartu Dream Team, Latvian Chefs Club, Korsten Armastus & Hea Toit, Kolm Sibulat/Moon.

Varasematel aastatel on Chefs Cup’il Eesti restoranide jalgpallimeistriks kroonitud: 2011. aastal – Swissoteli Horisont; 2012. aastal – Alexander restoran; 2013. aastal – Swissoteli Horisont; 2014. aastal – Event Catering; 2015. aastal – Event Catering.

Eelnevatel aastatel on turniir heategevusliku loteriiga aidatud Lauka, Rosma, Kihnu, Valjala ja Koigi koole. Võistluse raames toimub heategevuslik loterii, millega on võimalik võita õhtusöök kahele turniiril osalevas restoranis ning muid põnevaid auhindu.

Loteriipileteid on võimalik osta ka turniiripäeval toimumiskohas, aga ka osades osalevates restoranides. Võistlus algab kl 12 Kuressaare rannas.