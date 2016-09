Ettevõtjad paluvad lennugraafikut muuta

Saaremaa ettevõtjate liidu juhatus saatis Saare maavanemale märgukirja, milles viidatakse probleemidele Tallinna–Kuressaare–Tallinna lennuliini graafikuga ja lennufirma AS Avies broneeringusüsteemiga.

Saaremaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Villu Vats-feld viitab pöördumises, et suvel kehtima hakanud graafik, mille järgi jõuab lennuk Kuressaarest Tallinna kell 10.15, sisuliselt välistab tööalased kohtumised ja tegevuse enne kella 11.

“Ärikohtumised, töökoosolekud, seminarid ja koolitused algavad Tallinnas üldjuhul varem, mistõttu lennuki kui transpordivahendi kasutamine ei ole paljudes olukordades mõeldav,” selgitab Vats-feld.

Et lennuühenduse oluline sihtgrupp on just ettevõtlusega seotud lendajad, paluvad ettevõtjad võimalusel muuta graafikut selliselt, et lennuk jõuaks Tallinna kell 9.30, mis võimaldaks tööaja paremat kasutamist nii Saaremaale kui ka Tallinna saabujatel.

Samas juhib pöördumine maavalitsuse tähelepanu asjaolule, et endiselt on aktiivne eelmise vedaja AS Avies kasutatud broneeringusüsteem. Lehel ei ole küll võimalik pileteid broneerida, kuid seal olev info tekitab palju segadust, eelkõige just väliskülalistele.