JUHTKIRI: Suur raha, suured probleemid

Tänase lehe esiküljelugu on pühendatud PRIA rahale ja selle väärkasutusele. Ehkki kirjeldatud kohtuotsus ei ole jõustunud ja lõpliku seisukoha peaks andma riigikohus, saab praegu väita, et Saaremaa ettevõtja üritas mitme oma firma abil PRIA-lt toetust välja skeemitada.

Seda leidis PRIA, kuid ka kahe kohtuastme otsused kinnitavad kahtlusi.

Pole ilmselt vale väita, et raha tekitab probleeme, suure rahaga kaasnevad probleemid on seda suuremad. Võib vaid ette kujutada PRIA ametnike tööpõllu suurust, kes jagavad laiali sadu tuhandeid ja miljoneid eurosid ja peavad kontrollima, et iga sent paigutatakse täpselt nii, nagu üliranged eeskirjad ette näevad. PRIA kontrolliosakonna töötajad kinnitavad, et seotud isikute või ettevõtete, nende vahel liikunud dokumentide ja rahasummade abil tehtud näilikud tehingud ei ole midagi erakordset.

Selle tulemusel jäetakse aga tasumata investeeringu kohustuslik omaosalus ja tehakse tegelikult kulutusi väiksemas mahus, kui näidatakse dokumentides. Üks asjaga kursis olev jurist julgeb lausa öelda, et “seal käibki tohutu pettuste laine, kus võetakse raha vastu ja räägitakse must valgeks”.

Ettevõtja Annika Väli loobus kommenteerimast, kuid andis mõista, et PRIA käitumine on pahatahtlik. Ettevõtja frustratsioonist võib aru saada, siiski tasub aga meelde tuletada, et PRIA jagab nn maksumaksja raha ja toetuste andjana peabki olema nõudlik. Raha andja määrab reeglid ja kuid neid kogemata või tahtlikult ei täideta, on jama majas.